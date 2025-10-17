Sin puente de la Hispanidad y con Alice: la ocupación hotelera se "enfría" en la Comunitat la primera mitad de octubre

La ausencia de puente de la Hispanidad y la dana Alice, que ha conllevado cancelaciones, han enfriado la ocupación hotelera de la primera quincena de octubre en la Comunitat Valenciana, con un retroceso con respecto a 2024.

Según la patronal hotelera Hosbec, sólo Benidorm ha mantenido la ocupación del pasado año superando el 88 por ciento de media mientras que el resto de destinos baja su ocupación entre 2 y 8 puntos por las cancelaciones y la ausencia de festivo nacional.

Durante los primeros 15 días de octubre ha seguido destacando el buen comportamiento de los mercados internacionales con cuotas entre el 60 y e 70 por ciento en destinos de Valencia y Alicante, y suben en Castellón hasta un inédito 30 por ciento.

La Costa Blanca ha caído 6 puntos, aunque es destacable que los hoteles de las categorías superiores han conservado niveles de ocupación muy por encima de la media superando el 85 por ciento, situación que se repite casi con exactitud en la zona de Alicante Sur.

La ciudad de Valencia ha caído cuatro puntos, pero aun así supera un 86 por ciento de media, lo que es muy valorado por el sector como un dato más que relevante, mientras que Castellón, mucho más condicionado por el mercado nacional, cae 2,5 puntos y se queda en un 62,4.

Sin embargo, en Castellón sigue posicionándose con fuerza el mercado internacional que llega a superar esta quincena un 30 por ciento de cuota de mercado con británicos, franceses, alemanes, holandeses e italianos con interesantes porcentajes de turistas hoteleros.

El sector hotelero ha vuelto a recordar que ya no es su objetivo contar turistas o pernoctaciones y superar datos de ocupación de años anteriores sino mantener en términos positivos los datos de facturación y rentabilidad, y sobre todo los de la sostenibilidad de la actividad en todas sus vertientes: económica, social y medioambiental.