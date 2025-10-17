Rescatan a un hombre de 67 años que llevaba varios días herido e inconsciente en Valencia

La Policía Local y los Bomberos de València han rescatado en el interior de su domicilio a un hombre de 67 años que llevaba varios días herido e inconsciente en su vivienda de la calle Pintor Benedito, junto a la céntrica plaza de España.

El rescate, según ha informado la Policía Local, se produjo este jueves tras recibir la llamada de una mujer que informaba de que su tío llevaba varios días sin dar señales de vida.

Tras realizar varias gestiones para tratar de localizar a este hombre en hospitales y en bases de datos policiales, los agentes contactaron con los bomberos para que accediesen, junto con la reclamante, a la vivienda del desaparecido.

Tras acceder a la vivienda por una ventana, los bomberos localizaron al hombre en el cuarto de baño, tumbado en el suelo boca arriba e inconsciente, con signos de haberse golpeado, según las mismas fuentes.

Los servicios sanitarios lograron estabilizarle y finalmente fue trasladado al Hospital General.