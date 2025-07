El Puerto de Alicante, pieza estratégica para el calzado

Objetivo, convertirse en un punto estratégico para las exportaciones e importaciones de la provincia de Alicante. Ese es el reto, y no otro, que tiene en el horizonte el Puerto de Alicante y que se ha plasmado hoy en un acuerdo suscrito con Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), la patronal, cuyo fin es fortalecer la colaboración entre ambas organizaciones. Así lo ha explicado el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, destacando que "no se concibe el puerto si no está alineado con los sectores productivos de la provincia para que sean lo más competitivos posibles".

"Estamos reivindicando su papel primordial como motor de la economía", ha indicado para añadir que "hace décadas el Puerto perdió ese impulso de competitividad que ahora queremos recuperar; todo el tiempo que ha estado de espaldas a los sectores productivos de la provincia ha sido perdido". Rodríguez ha agregado que otro paso fundamental para que la infraestructura sea una gran plataforma logística de la provincia será su conexión con el Corredor Mediterráneo; el itinerario será de La Encina (Villena) al Puerto de Alicante. "Con ello, se dará un salto cualitativo exponencial para poder situar las mercancías de Alicante en el Centro de Europa".

Además del presidente de Avecal, Vicente Pastor, con quien Rodríguez firmó el protocolo de actuación, al acto ha acudido también el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

223 millones de euros

Hay que recordar que la estrategia para reforzar la competitividad del Puerto incluye la puesta en marcha de inversiones por valor de 223 millones hasta 2029, mediante la colaboración público-privada. Los tres ejes en los que se actuará son infraestructuras relacionadas con la conexión al Corredor Mediterráneo, digitalización y la sostenibilidad.

Por su parte, Avecal se ha comprometido, con este acuerdo, a difundir las ventajas del puerto de Alicante entre sus empresas asociadas, fomentar la participación en las actividades organizadas en colaboración con el Puerto y facilitar el contacto con cargadores del sector interesados en utilizar el puerto como vía de salida al mercado internacional.

Clúster del Vinalopó

En su intervención, Toni Pérez dijo que "hablar del calzado en la provincia de Alicante es hablar de tradición, pero también de transformación". "En un contexto globalizado y cambiante, el calzado alicantino ha sabido adaptarse, apostando por el diseño, la calidad, la sostenibilidad y la internacionalización. Y esa capacidad de adaptación es, precisamente, una de nuestras mayores fortalezas", ha asegurado el presidente de la Diputación de Alicante.

Ha agregado que la proximidad del clúster del calzado alicantino -centralizado fundamentalmente en la zona del Vinalopó-, con el Puerto de Alicante "representa una ventaja logística y competitiva indiscutible, ya que nos permite reducir tiempos de exportación, abaratar costes, mejorar la trazabilidad de las mercancías y reforzar nuestra posición en mercados internacionales".