Quinientos militantes y simpatizantes del PP arropan a Camps tras su absolución

Esta noche está prevista la celebración en el edificio Veles i Vents de la Marina de Valencia, de una cena de reconocimiento al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, bajo el lema «Volvemos a estar juntos».

Organizada por el Foro 2020, el evento cuenta con 500 asistentes confirmados, incluyendo figuras emblemáticas del «antiguo Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)», así como destacados miembros de la sociedad valenciana y entramado empresarial, en una muestra de apoyo y reivindicación tras quince años «de persecución judicial» de los que Camps ha salido absuelto, según una nota de prensa oficial difundida por el entorno del expresidente.

Entre los asistentes han confirmado asistencia, el ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; y la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien también ha sido exonerada de sus causas judiciales.

Además, consellers de la época de Camps como Trini Miró y Belén Juste, así como ex diputados y otras figuras notables del partido.

El evento contará con las intervenciones de Pedro Agramunt y el periodista Pedro Rollán. Durante la cena, se mostrarán vídeos que destacaban las «mejores etapas de la Comunidad Valenciana bajo la presidencia de Francisco Camps», con la canción «Don’t Stop» de Fleetwood Mac como himno del evento.

Desde la actual dirección del PP tanto de la ciudad de Valencia como del PP regional, se excusó la presencia tanto de la alcaldesa, María José Catalá, como del actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La alcaldesa Catalá, en una reciente entrevista con La Razón, consideró que Camps debía tener un papel en el ámbito nacional.