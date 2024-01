Quita de la deuda valenciana: sin noticias de Montero

Aunque se haya visto eclipsada por otros asuntos durante las últimas semanas, la quita del 20 por ciento de la deuda a los catalanes fue uno de los puntos más polémicos del acuerdo de investidura firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes. Tras el lógico levantamiento del resto de comunidades autónomas ante tal injusticia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, garantizó, no solamente que el resto de autonomías se iban a ver beneficiadas por la misma medida, sino que además mantendría una ronda de negociaciones bilaterales con cada región durante el mes de enero para tratar las cuestiones específicas de las autonomías una por una.

Pero a día de hoy, día 16 de enero, tal negociación no solamente sigue sin producirse, sino que la Conselleria de Hacienda no ha recibido tampoco aviso de que se vaya a celebrar en breve. No sería la primera vez que la ministra falla a su palabra. Hay que recordar que en enero de 2022 las regiones que lo consideraron oportuno -entre ellas la valenciana- enviaron alegaciones a la propuesta de reforma del sistema de financiación que había enviado la propia ministra en diciembre de 2021. Supuestamente, las alegaciones debían presentarse durante el mes de enero, para esudiarlas y llevar a cabo la famosa reforma del sistema de financiación a lo largo de 2022, antes de las elecciones generales de 2023. Pero, como es bien sabido, aquello nunca sucedió. Tanto la propuesta de reforma de la financiación presentada por la ministra, como las alegaciones de las autonomías, quedaron en papel mojado.

Preguntada sobre esta cuestión, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha insistido hoy durante la rueda de prensa tras el pleno del Consell en que el foro para tratar el asunto no es una negociación bilateral, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que deberá convocarse en breve para abordar los déficits específicos de cada región.

En cualquier caso, Merino ha insistido en que la quita de la deuda no es la solución para los problemas de financiación de la Comunitat Valenciana, que solo podrían encauzarse con una reforma de la financiación autonómica.