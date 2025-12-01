Rescatan el cadáver de un hombre en el río Segura a su paso por Orihuela (Alicante)

Los bomberos han rescatado este lunes el cadáver de un hombre de 47 años en el río Segura a su paso por el municipio de Orihuela (Alicante) y la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este caso.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado, según recoge la Agencia Efe, que el cadáver corresponde a un ciudadano español cuya desaparición había sido denunciada días atrás y han indicado que, aparentemente, no presentaba signos de violencia, a expensas del resultado de la autopsia, aunque todo apunta a un suicido.

La Policía Científica y la Judicial se han personado en el lugar, al activarse el protocolo en estos casos, y la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha iniciado sobre las 8.48 horas, con la utilización de material de rescate subacuático. Una vez extraído del rio, el cuerpo ha quedado en custodia de la Policía Judicial, según fuentes del Consorcio.