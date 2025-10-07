Los responsables de los principales pabellones de Europa se reúnen en el Roig Arena de Valencia

El Roig Arena de Valencia acoge este martes y miércoles la asamblea de 2025 de la European Arenas Association (EAA), en la que participan altos directivos de los recintos cubiertos multiusos más relevantes de Europa.

Las jornadas reúnen a portavoces de más de 30 arenas, entre los que se encuentran The O2 de Londres, Paris La Défense de París, MEO Arena de Lisboa o Uber Arena de Berlín, ha informado la dirección del Roig Arena en un comunicado.

En la jornada de hoy se ha votado la inclusión en la asociación de dos nuevos miembros -el Ergo Arena de Gdansk (Polonia) y el LDLC Arena de Lyon (Francia)- y se ha celebrado una mesa redonda sobre innovación.

Para mañana están previstas una ponencia sobre educación y una presentación sobre el Roig Arena, entre otras actividades programadas.

A lo largo de las dos jornadas, los asistentes compartirán las últimas tendencias que afectan al sector de los arenas y podrán conocer de primera mano las instalaciones del recinto valenciano mediante un tour por los espacios más destacados.