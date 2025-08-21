Aleluya: fin a las alertas por el mal tiempo en la Comunitat este jueves, aunque ojo al viento en Castellón

La Comunitat Valenciana registrará este jueves intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos dispersos en la mitad sur, las temperaturas mínimas no variarán o bajarán ligeramente y las máximas serán más bajas en el interior de la mitad sur, ligeramente más altas en el interior central y con pocos cambios en el resto.

En el interior norte de Castellón soplará viento moderado del noroeste con probables rachas muy fuertes, y en el resto, viento de dirección variable, tendiendo a componentes este y sur, moderado en el litoral de central y en el sur de Alicante por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El servicio de Emergencias de la Generalitat ha retirado todas las alertas por calor, lluvia o tormentas fuertes por primera vez en dos semanas tras acumular alertas rojas, naranjas y amarillas.

El viernes predominará el cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior y probables chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde, sin descartar que se extiendan de manera aislada hacia el litoral.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, las máximas bajarán salvo en el litoral, donde no habrá cambios, y el viento en el interior norte de Castellón será moderado del noroeste y en el resto, flojo variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 21,4 y 30,9 grados

Valencia: 23,2 y 30,3 grados

Alicante: 23,7 y 31,4 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento de componente S 2 a 4 temporalmente N. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento del E y SE 2 a 4 temporalmente variable. Marejadilla. Algún aguacero o tormenta.

Aguas costeras de Alicante: viento del E y SE 2 a 4 temporalmente NE. Marejadilla. Algún aguacero o tormenta.