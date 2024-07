La salida de Vox del Gobierno valenciano: El giro que nadie se esperaba

En el primer pleno del Consell de esta legislatura se aprobó iniciar los trámites para suprimir el impuesto de Donaciones y Sucesiones. Antes de que se haya cumplido el primer año de la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, Les Corts ya han aprobado una batería de cinco leyes que desmontaban buena parte de la base ideológica heredada del Botànic.

El ritmo que pudiera darle el ya extinto Consell de PP y Vox a las políticas que contemplaban su pacto de Gobierno dependía solo de su propia capacidad, lo que no se esperaba- aún no he encontrado alguien que diga que lo vio venir- es que Vox saldría del Gobierno valenciano antes de un año.

Este giro inesperado ha dejado un panorama político patas arriba. Por poner un ejemplo, hasta ahora, en el PSPV se jugaba con la tesis de que esta velocidad que parece llevar Mazón corriendo por sus venas le haría también adelantar las elecciones para separarse de Vox. Sería, argumentaban, un error, pues lo harían convencidos de que sacarían una mayoría más amplia que la obtenida en 2023 y acabarían perdiéndola. Su candidata, la secretaria general Diana Morant, recuperaría la Generalitat valenciana en menos de cuatro años.

Obviamente, esta teoría ha pasado ya a ocupar un lugar en la política ficción, pues en el caso de que Mazón no agotase la legislatura, ya no conllevaría ruptura alguna con Vox.

El verano servirá para que cada partido se recoloque. El lunes se celebrará el último pleno en Les Corts produciéndose una obligada tregua en un hemiciclo donde ya no se podrá dar nada por supuesto.

Mazón ha salido de esta situación sobrevenida con solvencia y agilidad. Él y su equipo han demostrado saber hacer frente a las crisis, una capacidad que deberán explotar al máximo a partir de ahora y en la que parecen moverse con habilidad. De ello dependerá que esta legislatura dure hasta 2027.