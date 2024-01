San Segundo explica que las modificaciones en el presupuesto de Valencia se realizan para no perder fondos europeos

La primera teniente de alcaldesa y concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo ha explicado esta mañana que las modificaciones presupuestarias de 23 millones de euros "demuestran la eficacia en la gestión de este equipo de Gobierno" porque se ha dotado de recursos algunas áreas para no perder financiación europea. Ha destacado el informe de conformidad de la Intervención General. Esta modificación se ha hecho "para no paralizar el ritmo inversor de este ayuntamiento y poder realizar las obras en plazo y no tener que devolver dinero".

Las subvenciones nominativas son de 300.000 euros, el grueso de la modificación han sido para cumplir proyectos financiados con fondos Edusi (Desarrollo Urbano Sostenible) o Next Generation.

San Segundo ha dicho que con estas actuaciones se desmiente a la oposición "cuando dijeron que no habría dinero para las obras".

La concejal ha atribuido a Vox y a servicios que dependen del grupo popular el cambio en las subvenciones nominativas. Y ha anunciado que "se harán más porque hay crédito disponible" y ha tildado la modificación de las subvenciones como "un acto de responsabilidad, de saber adónde va el dinero de los valencianos".

También ha negado el recorte al área de Cultura: "ese dinero está ahora en subvenciones nominativas".

Respecto a las críticas de la portavoz socialista, Sandra Gómez, San Segundo ha dicho que "como todos sabemos leer, debemos ser veraces en lo que trasladamos a los medios de comunicación y a los ciudadanos".

San Segundo ha informado también que en las modificaciones presupuestarias no están las subvenciones a los sindicatos que fueron sometidas "a reflexión" por parte de Vox. "Pero mientras haya crédito pueden darse nuevas subvenciones", ha puntualizado.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno del PP, Juan Carlos Caballero, ha dado cuenta del contenido de la Junta de Gobierno local. Ha explicado que se ha adoptado un acuerdo para solicitar las ayudas estatales para la EMT y prolongar a todo 2024 el porcentaje de descuentos para que los diversos bonos se puedan adquirir a mitad de precio.

También ha dicho que se ha activado el protocolo de contaminación por las circunstancias adversas del anticiclón que no permiten la dispersión de las partículas contaminantes, y ha recomendado a la ciudadanía el uso del transporte público o en su defecto la conducción responsable por parte de los vehículos privados.

Además, se han aprobado 19 expedientes de devolución del IAE de los periodos en que los negocios estaban cerrados por la pandemia.