Sandra Gómez denuncia recortes de cinco millones en el presupuesto municipal que se van a entidades "afines"

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha hecho una valoración esta mañana de la modificación de créditos realizada por el equipo de Gobierno "porque el presupuesto se ha aprobado en el pleno anterior". Ha reconocido que la variación de más de cuatro millones de euros recoge alguna de las cosas que había propuesto el PSPV, "pero es una modificación que se queda coja".

La rectificación es "parcial e interesada" porque la inmensa mayoría de las subvenciones nominativas dejan fuera a la mayoría de entidades sociales que trabajan en esta ciudad.

Los casi cinco millones de euros salen de inversiones (2,5 millones), "lo que deja entrever la falta de ideas y modelo". Casi un millón y medio se recorta de la concejalía de Cultura y de estos, 300.000 euros de convocatoria por concurrencia competitiva a la que concurre cualquier asociación. Se quieta dinero a la Mutant, al Teatro Musical. Además, hay dos millones de euros que salen de la partida de intereses de demora, que ha sido cuestionada por el propio interventor.

Gómez ha hecho hincapié en la subvención de 81.000 euros a Lo Rat Penat, muy por encima de otras organizaciones que se dedican a fines sociales. Se introduce el Casino de Agricultura, la RACV o el Centenar de la Ploma. Y ha puesto el ejemplo de la asociación Hogares Compartidos que busca alojamiento a los mayores, y que se queda fuera.

Gómez ha dicho que "cuando se habla de cultura parece que son todas entidades catalanistas, y está bien claro que aquí hay entidades diversas". También se ha referido "a las entidades blancas, sin sesgo que cuidan de las personas mayores o necesitadas, y que llegan adonde no llega el Ayuntamiento".

También ha destacado que "se ha dejado caer el pacto por el empleo, que lo inició Rita Barberá porque tenía una mirada, en este caso, de consenso social y de favorecer las políticas de empleo".

Consejo de la EMT

Por otra parte, ha señalado que el PP pretende que la oposición realice su labor de oposición sin garantías jurídicas. Y ha hecho referencia al régimen de mayorías que debe regir en la EMT y del que el PSPV ha pedido un informe jurídico que aún no se ha entregado. Por ello han decidido no acudir al consejo de administración de la EMT para no validar con su asistencia los acuerdos. También ha destacado que los socios de gobierno de Vox no acuden a este consejo.