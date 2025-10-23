Save The Children alerta de que 340.000 menores valencianos están en situación de pobreza

Casi cuatro de cada diez menores de la Comunitat Valenciana está en situación de pobreza o riesgo de exclusión, lo que supone unos 340.000 niños, niñas y adolescentes, ha advertido en Les Corts Valencianes el responsable de Save The Children en esta autonomía, Rodrigo Hernández.

Así lo ha puesto se manifiesto en su comparecencia en la comisión parlamentaria de Política Social y Empleo, dentro de la fase de participación ciudadana del procedimiento de elaboración del proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión.

Ha señalado que la reforma de esta norma "puede ser positiva para hacer los ajustes necesarios y dar respuesta a uno de los colectivos más vulnerables como es la infancia", pero ha pedido poner especial atención en el desarrollo e implementación posterior de la norma.

Ha destacado que la Comunitat Valenciana tiene uno de los índices de pobreza más elevados de los países de su entorno (un 38,4 % frente al 24,1 % de la media de la Unión Europea), unos porcentajes que se elevan a casi el 50 % en el caso de las familias numerosas o monoparantales.

Además, ha señalado que un 22 % de las familias valencianas con trabajo se encuentra en situación de pobreza; que tener hijos aumenta las posibilidades de que una familia caiga en situación de pobreza, y que esto tiene un impacto no solo económico sino también en la salud física y mental o la educación de los menores.

Hernández ha manifestado que las rentas mínimas son una solución para esta problemática, al garantizar "la supervivencia y la vida en condiciones dignas de las familias en peor situación", pero ha pedido que más allá de reformar la ley, se ponga especial atención en el desarrollo e implementación posterior de la norma.

Aunque es necesario establecer mecanismos de control para evitar, por ejemplo el absentismo escolar, Hernández ha pedido tener cuidado con las posibles sanciones a las familias para que no acaben perjudicando a los propios menores.

También ha defendido la importancia de trabajar en red y de forma transversal, ya que, según ha afirmado, la tasa pobreza en la Comunitat Valenciana es del 38,4 % y las becas escolares solo llegan al 19 % de los menores en situación de pobreza.

"Está en sus manos tener un impacto positivo en la vida de 340.000 niños y niñas de la Comunitat Valenciana y asegurar el presente de una generación y el futuro de personas que no les han votado porque son menores pero a las que representan y esperan su compromiso", ha señalado.