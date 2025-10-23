El cadáver hallado en Manises corresponde al hombre desaparecido por la dana en Pedralba

Acceso

El cadáver de su hija apareció semanas después de la dana en la Albufera

Varios trabajadores en la zona del Turia junto a Manises donde se ha encontrado el cuerpo, a 22 de octubre de 2025, en Manises, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Trabajadores de la empresa pública Tragsa hallaron el cadáver de un hombre junto al río Turia, que podría ser uno de los tres desaparecidos por la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos. 22 OCTUBRE 2025 Jorge Gil / Europa Press 22/10/2025
Operarios de limpieza encontraron el cadáverJorge GilEuropa Press
Las pruebas de ADN han confirmado que el cadáver hallado el pasado martes en la labores de limpieza del cauce del Turia en la localidad de Manises, corresponde al del hombre que desapareció en la localidad de Pedralba durante la dana, José Javier Vicent Fas, quien fue arrastrado por las aguas junto a su hija, la joven Susana Vicent, de treinta años. Ambos estaban en una casa de campo en la localidad valenciana de Pedralba. El cadáver de su hija fue localizado hace meses en el lago de la Albufera de Valencia.

Ahora, las pruebas de ADN han certificado que el cuerpo encontrado durante las labores de limpieza es el de José Javier, cuando se va a cumplir un año de aquella fatídica fecha.

