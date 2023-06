«El sector inmobiliario está falto de cariño, le falta humanidad y humildad»

Con 33 años, Natalia Nieto se ha convertido en una de las empresarias más destacadas del sector inmobiliario. Como directora de su propia empresa ha llevado su negocio a alcanzar un alto nivel profesional y reconocimiento en el mercado de la vivienda unifamiliar. Sus logros son un reflejo de su determinación y habilidades empresariales que ha sabido compaginar con altos niveles de formación. Pero, quizá, su herramienta fundamental sea esa gran humanidad que le permite conectar fácilmente con los clientes.

¿Cómo nació La Home Inmobiliaria?

En el año 2013, cuando me licencié, me fui a vivir a Inglaterra. Estando allí, mi padre me llamo para preguntarme si quería empezar un nuevo proyecto en España. Por aquel entonces yo tenía 23 años, trabajaba y estudiaba inglés y por las noches empecé a diseñar el proyecto que me hace feliz. En 2014 me mudé a Los Ángeles para experimentar las estrategias que se diseñan desde la cuna del sector inmobiliario y aprender cómo gestionan la fidelidad de los clientes, las licencias, normativas…. Allí me impliqué en un mundo que funciona de forma distinta a cómo se hace en España. Supe que no podría implantar el modelo estadounidense aquí, pero absorbí conocimientos que en la actualidad sigo implantando en mi día a día.

¿Por qué decidió ponerse al frente de una empresa de este tipo?

Siempre he sido un culo inquieto, aunque ahora me siento estable. La Home el año que viene hará 10 años y me acuerdo muchas veces de las palabras que me decía mi padre: hasta que una empresa no tiene 10 años no sabrás si realmente es una empresa. Ahora puedo decir que hemos conseguido la solidez y fortaleza que siempre he estado buscando. Estar al frente de La Home Inmobiliaria me produce oxitocina, me provoca satisfacción y seguridad.

¿Qué cree que le ha aportado al negocio?

Soy una persona muy familiar y eso lo trasmito a quienes me rodean: mi equipo, mis clientes, colaboradores… Para mí la familia es y será siempre lo primero. La pasión por el trabajo ligado a la profesionalidad y la honestidad está presente siempre. Yo creo que el sector inmobiliario está falto de cariño, le falta humanidad y humildad, creo que eso es lo que intentamos aportar y reflejar en nuestro trabajo.

Es usted una mujer muy joven, pero con una gran experiencia

Si, soy una mujer joven que no para de formarse. Porque para mí el conocimiento es fundamental para avanzar en el trabajo y en la vida. Aprender abre la mente y facilita poder adaptarse a los nuevos desafíos. Estoy convencida de que estar al día permite tomar mejores decisiones. Aun así, me falta aprender muchísimo y en ello estoy. Además de hablar inglés, gracias al amor de mi vida he empezado con el idioma más romántico del mundo: el francés.

¿Cómo ha variado el negocio desde que usted lo puso en marcha?

Recuerdo estar sentada en una mesa en un edificio enorme en que me encontraba completamente sola y gestionaba todos los departamentos, hasta que un día empecé a reclutar a las personas que hoy trabajan conmigo y en las que confió plenamente. El negocio se ha expandido de tal manera que ahora tenemos diferentes departamentos: nacional, internacional, compras, ventas, administración, contabilidad y, por supuesto, comunicación.

¿Cómo es su día a día?

Si me hubiera hecho esta pregunta hace dos años le diría que mi día estaba repleto de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, non stop, pero hace dos años tuve a mi hijo, Louis, el cual ha hecho que tenga que tomar decisiones como madre que afectan a mi vida laboral. Gracias a la confianza que tengo en mis coordinadoras puedo permitirme el lujo de trabajar durante la mañana en la oficina y teletrabajar por la tarde para poder compartir mi tiempo con Louis.

¿Cómo han evolucionado los gustos de sus clientes?

Ahora la tendencia son espacios abiertos, donde la cocina es el centro de la vivienda por lo que suelen ser lugares más amplios y abiertos al salón-comedor. También se instalan energías renovables y ponemos especial atención a la certificación energética (CEE), que hace a las viviendas más rentables y eficientes.

Los expertos aseguran que no hay suelo disponible para la construcción

Aquí tenemos un problema que radica en dos aspectos principales, el primero es el poco stock que hay disponible y el segundo que las parcelas en venta tienen un precio excesivo, lo que hace que no sea rentable para un promotor. Los gobiernos han de tomar decisiones para regular los espacios disponibles y ofrecer ayudas que puedan beneficiar a toda la población.

Los precios han variado mucho.

Eso es cierto, en ocasiones pienso que quizás demasiado rápido. Estamos en constante cambio y durante la crisis sanitaria del COVID-19 la humanidad entera cambió. Nos quedamos en nuestras casas que se convirtieron en un hogar donde vivir, trabajar, soñar y hasta viajar sin moverte de la vivienda. Por ello se comenzaron propiedades más grandes, más nuevas y con más espacio en el exterior. La gran demanda ha hecho que no haya disponibilidad y, por lo tanto, las que están en venta tienen un precio más elevado.

¿Qué tipo de clientes acceden a estas viviendas?

Nuestro público objetivo son familias, clientes de reposición que venden su propiedad para comprarse otra que satisfaga sus nuevas necesidades. Habitualmente tienen un poder adquisitivo medio, medio-alto y una edad media entre los 40-60 años. Nuestro target latente son clientes extranjeros: ingleses, holandeses, franceses, chinos… y ahora debido a la guerra de Ucrania ha aumentado los clientes rusos y ucranianos que buscan acomodar a su familia en la mejor ciudad para vivir, como así ha sido considerada València.