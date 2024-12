Una tercera manifestación con 80.000 personas recorre Valencia pidiendo la dimisión de Mazón

La tercera manifestación convocada para protestar por la gestión política de la DANA ha arrancado este domingo pasadas las seis de la tarde con la petición de dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, como motivo central de la protesta. «El president a Picassent»!, en referencia al municipio donde se ubica la cárcel más cercana a la ciudad, fue la consigna que más se repitió.

Aunque la mayoría de las pancartas pedían su destitución, señalándole como principal responsable, también había alguna contra Pedro Sánchez al que exigen responsabilidades por la gestión de la catástrofe del pasado día 29. La marcha, además, estuvo encabezada por siete tractores a los que la organización llamó a esta convocatoria para reconocerles el trabajo que hicieron en la recuperación de las zonas afectadas.

Pese a que la marcha ha vuelto a ser multitudinaria, según la Delegación del Gobierno reunió a 80.000 personas, la cifra va bajando con respecto a las dos convocatorias anteriores. La primera fue el 9 de noviembre. Lo que iba a ser una manifestación en silencio por respeto a la víctimas se convirtió en un estallido de rabia e indignación que reunió, siempre según datos de la Delegación del Gobierno a 130.000 personas. A ella se sumaron grupos violentos que provocaron altercados. La segunda, celebrada cuando se cumplía un mes de la DANA, sumó a 100.000.

Cabecera de la manifestación La Razón

El ambiente, por tanto, fue muy diferente a las anteriores. La ciudad ha quedado dividida entre aquellos que se han sumado a la manifestación, los que han aplaudido a su paso y los que han seguido disfrutando de una tarde más de las fiestas paseando por una ciudad que, pese al duelo, también celebra la Navidad.

Las protestas están convocadas por cerca de 70 organizaciones cívicas, sociales y de izquierda a la que se han adherido más de 150 entidades.

Minutos antes del arranque de la marcha, las portavoces han acusado a Mazón de «negar las evidencias» y solo estar interesado en poner «punto final a una situación durísima», con más de 220 muertes y en la que «la gente ha perdido sus casas y sus negocios».

Sillas vacías

Han destacado que estas Navidades «hay 226 sillas vacías en las casas», y han asegurado que la sociedad valenciana «no las olvidará y no descansará hasta que el máximo responsable de esas muertes dimita y esté en la cárcel».

Cuando la cabecera de la manifestación ha llegado hasta la Porta de la Mar donde se ha leído un manifiesto en el que se ha acusado al Consell de haber negado el cambio climático y «promover la especulación y la construcción desmesurada, que solo ha servido a los intereses económicos en detrimento de las necesidades del territorio».

También se ha incluido una crítica al «Gobierno del Estado, que tendría que haber presionado de manera más contundente e inmediata al Gobierno valenciano ante su inacción y que debía haber intervenido con todos los efectivos disponibles y haber ayudado a la ciudadanía a reconstruir sus vidas durante las primeras semanas».

Por su parte, el portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, presente en la manifestación, ha señalado que es «la tercera manifestación contra Carlos Mazón, que todavía no ha dicho qué hizo el día 29 y por qué le estaba regalando la televisión valenciana a una periodista». El socialista ha insistido en que no pasarán página hasta que Mazón no dimita. «Es un clamor. Es necesario que Mazón se vaya, seguiremos pidiéndolo todos los 29 de cada mes».

Las voces de los familiares de las víctimas

Familiares de víctimas mortales y personas afectadas encabezaron la pancarta que rezaba: «Mazón, dimisión». Aitana, que perdió a su abuelo en la DANA, ha asegurado que nadie se había puesto en contacto con su familia. «No les importamos». Además de la gestión de la crisis, denuncian que ahora tienen que pasar por «colas interminables» y trámites burocráticos «farragosos». Insisten en que sus garajes siguen con lodo y que la gran mayoría no ha conseguido todavía reparar los daños que la riada provocó en sus viviendas. Son, sin duda, sus peores Navidades.