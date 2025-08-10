El tiempo
El tiempo este domingo 10 de agosto en la Comunitat: se acerca el pico de la ola de calor
Las temperaturas suben un poco antes del verdadero ascenso mañana
Las temperaturas máximas alcanzarán valores elevados en prelitorales de Valencia este domingo, que mañana se trasladarán al interior, con aviso naranja de 13 a 20 horas en esta provincia.
Aemet prevé para hoy domingo cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en el tercio norte por la tarde, temperaturas mínimas en ligero ascenso en el extremo norte y sin cambios en el resto, máximas en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, en ligero descenso en el interior de Valencia y con pocos cambios en el resto.
El viento será flojo variable a primeras y últimas horas, predominando el este flojo a moderado durante las horas centrales.
Para el lunes, las temperaturas máximas llegarán a valores significativamente elevados, especialmente en el interior, el cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y el viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, predominando las componentes sur y este con intervalos de moderado por la tarde.
Aemet ha activado el aviso naranja para mañana lunes de 13 a 20 horas en Valencia por altas temperaturas, y amarillo en Castellón y Alicante.
Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia han sido las siguientes:
Castellón: 32,6 y 22,3 grados
Valencia: 31,3 y 23,2 grados
Alicante: 33,1 y 22,5 grados
Predicción marítima
Aguas costeras de Castellón: NE 2 a 3 amainando a variable 1 a 2 por la noche y arreciando a S y SW 3 por la tarde. Rizada a marejadilla.
Aguas costeras de Valencia: Componente E 2 a 3 temporalmente componente W entre medianoche y mediodía. Rizada a marejadilla.
Aguas costeras de Alicante: N y NE 3 a 5 localmente variable 2 a 3. Marejadilla localmente marejada en el sur desde medianoche. EFE
