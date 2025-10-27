El TSJCV rechaza la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana por prevaricación

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado la querella interpuesta por Manos Limpias contra la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana del 29 de octubre de 2024 por prevaricación judicial, al entender que los hechos relatados en la misma no son constitutivos de delito.

El Tribunal no aprecia indicios de delito de prevaricación en la actuación de la instructora Nuria Ruiz Tobarra por haber dictado diferentes autos en los que, entre otras cosas, limitó el ejercicio de la acción penal a la organización querellante y dejó finalmente sin efecto su personación en el procedimiento.

Según han informado este lunes fuentes del TSJCV, tampoco concurre, a juicio de la Sala, el delito de coacciones que alegaban los querellantes en su escrito interpuesto el pasado mes de junio, sobre el que la Fiscalía había propuesto que se desestimara.