Café para colorear cojines o zapatos, la idea innovadora de una empresa alicantina

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación un proyecto cooperativo que impulsa la economía circular para obtener materias primas sostenibles destinadas a los sectores del textil y calzado.

La iniciativa ha permitido desarrollar un nuevo pigmento natural, reciclado y no tóxico, elaborado a partir de residuos alimentarios de café, que se empleará para teñir tejidos del subsector de los forros, así como a la fabricación de zapatos y bolsos.

El proyecto, denominado ‘Resalitex’, está coordinado por la empresa alicantina Juan Poveda SL, especialista en la fabricación de tejidos para sectores de calzado y marroquinería, que colabora con las empresas Café Barsel, Licores Sinc y Textil Valor. Estas actuaciones cuentan, además, con el respaldo económico de la Unión Europea, a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

A nivel científico, esta iniciativa representa un avance en materia de coloración sostenible, y más concretamente, en el desarrollo de pigmentos naturales y nuevos procesos textiles que permitan su aplicación de calidad a escala industrial. En la actualidad, el equipo técnico trabaja en el desarrollo de los prototipos finales, ya que restan apenas unos meses para su finalización.

‘Resalitex’ supone una innovación en la coloración textil al reutilizar residuos de café, como granos triturados, para obtener un pigmento natural reciclado. Actualmente, en el sector textil se usan colorantes sintéticos derivados del petróleo, una fuente contaminante y no renovable. La mencionada iniciativa busca sustituirlos por pigmentos de menor impacto ambiental mediante el desarrollo de nuevos procesos de coloración sostenible para la aplicación sobre tejidos destinados a bolsos y calzados.

Estos trabajos permiten también profundizar y ampliar los conocimientos sobre la revalorización de diferentes tipos de residuos de café, no solo a nivel de coloración, sino también como materia con propiedades funcionalizadoras, es decir, con capacidad de añadir nuevos atributos a los tejidos que pueden resultar beneficiosas para diferentes usos en forrería, calzado y bolsos.

Nuevas oportunidades para valorizar el café

En términos de reutilización, los residuos de café se han destinado a diversas aplicaciones, tales como la producción de biodiésel y bioetanol, el tratamiento de aguas residuales o el compostaje.

Sin embargo, estas opciones no logran aprovechar de manera plena el potencial del café derivado de su composición química. Cabe destacar que, además, no se han encontrado antecedentes de comercialización de pigmentos naturales elaborados a partir de estos residuos, ni de la utilización de posos de café como fuente de pigmentos naturales.

En la ejecución de esta estas actuaciones ha sido necesario la colaboración de cuatro empresas, Juan Poveda, Textil Valor, Café Barsel y Licores Sinc, que representan a los principales eslabones de la cadena de valor.

Así, Licores Sinc y Café Barsel han abordado la recuperación de los diferentes residuos derivados del café, incluidos los posos, para lo cual se ha ideado un sistema de recogida. Por otro lado, Juan Poveda y Textil Valor han transformado el café esterilizado en productos distintos: Textil Valor en pigmentos; y Juan Poveda en elementos flocables, que otorgan al tejido un acabado con relieve. Ambas empresas aplican estos productos a textiles en el ámbito de la forrería y en el del calzado y los bolsos, respectivamente.

Las entidades socias cuentan el apoyo del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera (Ditexpa) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del centro tecnológico Inescop.

Asimismo, el proyecto se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en Descarbonización, que aboga por promover el uso de materias primas alternativas y fomentar la economía circular para la reducción y captura de las emisiones de CO2.

‘Resalitex’ se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.