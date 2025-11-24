Última hora: Sale de la UCI la niña de 4 años que fue tratada en la clínica dental de Alzira (Valencia)

La pequeña de cuatro años ingresada en el Hospital de la Ribera tras ser tratada en una clínica dental de Alzira (Valencia), donde también se atendió a una niña de seis años que finalmente falleció, mejora favorablemente y ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, ha sido trasladada a planta, según fuentes de la Conselleria de Sanidad consultadas por este diario.

La menor estaba ingresada en estado grave desde el pasado día 20 de noviembre, tras ser tratada en esa clínica dental, hoy clausurada temporalmente mientras se esclarecen las causas de lo sucedido, y después trasladada al centro sanitario, donde permanecía en la UCI desde entonces.

Este pasado sábado la Conselleria de Sanidad confirmó que la clínica dental privada que atendió a la niña de seis años que falleció tras ser sometida a un tratamiento dental no tenía autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor. Especificó que la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología" y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira (Valencia) ha abierto diligencias previas para investigar el fallecimiento de la pequeña.

También Sanidad va a analizar cualquier tipo de información que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió como fármacos administrados, trazabilidad de los mismos o autorizaciones de la clínica.

En el marco de esa investigación, el servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de este departamento mantuvo una reunión con el anestesista que atendió a las dos niñas en la clínica de Alzira y de sus conclusiones se elaboró informe del que la Conselleria dará traslado a la autoridad judicial.

Mientras todo se aclara, Sanidad ha clausurado temporalmente el establecimiento.

Sedación para relajarla

La propietaria de la clínica dental Mireia Vila afirmó el pasado viernes que la pequeña, a la que pusieron sedación para relajarla durante la intervención, se fue «perfectamente» de allí y desconoce qué ha podido pasar.

Según explicó, a la niña le quitaron unos dientes de leche y le realizaron unos empastes, para lo cual le cogieron una vía para relajarla, y señaló que «están investigando el lote de la anestesia» porque no saben qué ha podido pasar.