Un aparatoso incendio en un desguace deja una enorme columna de humo en Quart que asusta a Valencia

Si has pasado conduciendo por la A-3 hacia Valencia o saliendo de la capital habrás visto una enorme columna de humo negro en un lateral de la autovía que era llamativa por su voluminosidad.

Se trata de un incendio que ha ocurrido en el Desguace Bonaire situado en el polígono industrial de Quart de Poblet en el que no hay heridos ni víctimas mortales afortunadamente.

Los hechos han ocurrido pasadas las 08:00 de la mañana de este miércoles 3 de septiembre cuando "al prensar un vehículo ha saltado una chispa, que ha provocado el incendio y ha afectado a vehículos próximos", según han informado desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet. El aviso del siniestro se ha realizado a las 09:09 horas y ha afectado a una grúa y diversos coches.

Tras el incendio se han retirado los trabajadores. "No hay heridos ni riesgo para terceros", insisten desde el consistorio.

Hasta el lugar se han desplazado siete dotaciones de bomberos, entre ellos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, de Paterna y de Torrent.

El incendio está controlado, pero se espera que tarde en apagarse dada la intensidad de la combustión.