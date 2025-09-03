La Guardia Civil cierra el cerco sobre el hombre de la escopeta de Alfafar

La Guardia Civil prosigue este miércoles la búsqueda del hombre que presuntamente disparó tres tiros de escopeta a otro en Alfafar (Valencia) tras una discusión y le hirió de gravedad el lunes por la noche, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Un joven que huyó del lugar de los hechos junto al presunto autor de los disparos se entregó este martes en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix (València), si bien no está previsto que pase a disposición judicial durante este miércoles, según las mismas fuentes.

Los disparos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas del lunes en el centro de la localidad de Alfafar, junto a la calle Pintor Sorolla de Alfafar, cuando al parecer dos vecinos de este municipio discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, causándoles heridas de gravedad.

El autor de los disparos huyó del lugar y, aunque se sospechaba que se había atrincherado con el arma en una vivienda de una calle contigua al lugar de los disparos, finalmente logró esquivar el cerco policial y huyó acompañado del joven que posteriormente se entregó.