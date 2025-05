Barrachina carga contra Bernabé por el desbordamiento del Poyo: "No solo mintió por omisión, sino también por cálculo político"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha asegurado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "mintió por omisión" y "por cálculo político" durante meses, hasta que declaró como testigo ante la jueza de la dana, sobre el desbordamiento del barranco del Poyo.

En un comunicado, Barrachina ha señalado que el Gobierno de España "no alertó a la Generalitat sobre el desbordamiento del barranco del Poyo" y ha acusado a Bernabé de "haber ocultado durante meses su responsabilidad directa en la descoordinación de las agencias estatales durante la dana del pasado 29 de octubre".

"No solo mintió por omisión, sino también por cálculo político. Solo cuando se vio obligada a declarar ante la jueza, reconoció que delegó verbalmente en el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar la tarea de alertar a los alcaldes, sin saber siquiera si esa advertencia se llevó a cabo. Y ahora sabemos que la CHJ, bajo su responsabilidad política, ni siquiera avisó a la Generalitat del desbordamiento del barranco del Poyo", ha criticado.

Barrachina ha reaccionado así este miércoles tras hacerse pública la transcripción de la declaración judicial de Pilar Bernabé como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de las inundaciones causadas por la dana, que dejaron 228 víctimas mortales.

"Según la declaración de Bernabé y la información oficial conocida esta semana, no se emitió ninguna alerta previa sobre el riesgo, no se compartieron datos clave y no hubo coordinación con las instituciones autonómicas", señalan fuentes de su Conselleria.

“Cuando se desbordó el Magro, Bernabé no recibió ninguna llamada, fue ella quien tuvo que llamar. Y cuando el barranco del Poyo alcanzó niveles críticos, a las 13:42, tampoco se emitió ningún aviso”, ha añadido Barrachina.

A su juicio, la delegada del Gobierno es "la máxima responsable política de todas las estructuras estatales implicadas" y ha advertido de que su intento de eludir responsabilidades “supone una falta de respeto hacia los municipios afectados, hacia las víctimas y hacia todos los que ese día sí estuvieron al pie del cañón”.

“Es gravísimo que haya sido necesaria una declaración judicial para que Pilar Bernabé diga la verdad. Y la verdad es que, ante la jueza, ha reconocido que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó ni a la Generalitat ni a los municipios afectados del desbordamiento del barranco del Poyo. Es aún más grave que el Gobierno central admita ahora lo que negó durante meses, después de haber mentido reiteradamente. Pero lo más inaceptable es que, pese a todo, no se haya producido ni una sola dimisión”, ha insistido.

"Desde la Generalitat seguiremos responsabilizando a quienes fallaron, porque hay daños irreparables y una verdad que no puede seguir ocultándose detrás de notas técnicas ni de silencios interesados", según el conseller.