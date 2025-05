Esta es la factura en reparaciones en colegios por la dana y así van las reformas

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha afirmado este jueves en el pleno de Les Corts que la Generalitat ha destinado 26 millones de euros a las reparaciones de los centros educativos dañados por las inundaciones de la dana del 29 de octubre.

Ha explicado que, de las obras encargadas a Tragsa y Tragsatec, actualmente hay 40 en ejecución, 7 terminadas y 13 en espera de empezar los trabajos, ya que hay problemas de suministro de materiales, de falta de disponibilidad de mano de obra, y de falta de coordinación de las obras con la actividad docente.

El conseller ha indicado que la previsión es que este mes estén instaladas las aulas provisionales de tres centros escolares en Paiporta, Catarroja y Alginet, mientras que del resto de aulas prefabricadas hay cinco centros en los que no podrán instalarse este curso y estarán disponibles desde el próximo 1 de septiembre.

Así lo ha señalado durante el pleno de Les Corts, donde tanto el PSPV-PSOE como Compromís le han preguntado por los "recortes" en el Plan Edificant, ya que han acusado al Consell de rebajar el presupuesto de ese plan y de paralizar obras, incluidas algunas en zonas afectadas por la dana.

El conseller ha afirmado que no ha paralizado ninguna obra, sino que ha pedido información a los Ayuntamientos que durante un año no han comunicado nada en la plataforma del Plan Edificant, para que no haya "dinero parado sin utilizar", y ha afirmado que el Botànic no llegó ni a una cuarta parte de ejecución del plan.

Rovira ha señalado que el Consell del Botànic presupuestó "a ojo de buen cubero" las infraestructuras educativas, por lo que ahora hay ayuntamientos que están pidiendo un incremento de "más del 50 %" del presupuesto.

El diputado socialista José Luis Lorenz ha vuelto a pedir la dimisión del conseller, porque según ha dicho "son unos incompetentes, no saben ni quieren gestionar y su política de infraestructuras educativas se basa a recortar", y ha afirmado que la hoja de ruta de este Consell es "degradar" la educación pública, como se ve en el "recorte de 126 millones" del Plan Edificant.

El diputado de Compromís Gerard Fullana ha defendido también la necesidad de que Rovira dimita y le ha reprochado que tenga "la barra de presumir" de infraestructuras educativas, cuando en dos años "han fulminado o bloqueado 590 millones" y por ejemplo el alcalde de Benicarló, del PP, le ha llevado el juzgado por estos recortes.

El conseller ha criticado que el Gobierno de España ni ha dado "ni un duro" para ayudar a reparar las escuelas afectadas por la dana, pero Compromís no dice nada porque "en Madrid se han convertido en los lameculos" de Pedro Sánchez, y ha aseverado: "Si piensan que me van a desgastar, la tienen clara ustedes".