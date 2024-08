El párroco de Ontinyent protesta por la salida del Cristo de la Agonía en la entrada de Moros y Cristianos

Alrededor de 18.000 personas, entre festeros y festeros de las 24 comparsas, bandas de música y músicos, ballets, extras o equipo de asistencia a las carrozas y espectáculos, participaron el pasado sábado en la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent. Se trata de uno de los momentos principales de las fiestas de estas localidad valenciana. Sin embargo, el párroco de la Iglesia de San Carlos, Antonio Fernández, ha emitido un comunicado para expresar su rechazo a que saliese una réplica de la Imagen del Santísimo Cristo de la Agonía simulando una procesión.

"Quiero dejar claro que en ningún momento he dado aprobación a dicho acto", aclara. "Aunque entiendo que no hubo mala fe, sí creo que procesionar su imagen en la Entrada ha sido desacertado. No es lugar ni el contexto para ello, sobre todo por el Misterio de fe que representa".

Argumenta que la devoción al Santísimo Cristo tiene "momentos de expresión púbica que son únicos, como es el caso de la 'Baixà', la Procesión o la Subida de la Sagrada Imagen de Santa Ana". Defiende que todos ellos están perfectamente integrados en la fiesta y que precisamente es el acto de la "Baixà" el momento en el que "todos vemos con emoción transitar su Imagen por las calles de nuestra ciudad". Este acto se celebró al día siguiente.

Junto a él, procesionan también autoridades, cargos festeros, "llumeners", "anderos" y fieles. "Así debe ser", ha defendido de manera tajante. "No puede ni debe haber otro momento, así evitaremos confusiones que lleven a relativizar y restar solemnidad".

Explica también, que esta imagen no debe ser un medio para sostener, como ha sido el caso, "un argumento de novela histórica elaborada por la Embajada" y lamenta que no se haya recurrido a otros elementos.

Para el párroco el Santísimo Cristo debe ser el único protagonista, algo que no ocurre en la Entrada de Moros y Cristianos, donde lo son "legítimamente" los capitanes y demás cargos festeros.

Además de lamentar lo ocurrido, ha pedido oficialmente a la Societat de Festers que reflexionen sobre este hecho y que tomen las medidas necesarias para que vuelva a repetirse.