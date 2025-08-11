Las populares carreras de caballos de Pinedo (Valencia) que reúnen cada verano a miles de asistentes

Las populares "Corregudes de Joies" vuelven a la playa de Pinedo como un símbolo del arraigo de las fiestas tradicionales en las pedanías de la ciudad. Esta tarde es una jornada de entrenamientos y revisiones veterinarias. Será entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto cuando una docena de caballos compitan al galope en la arena. Es un evento que se celebra desde hace más de 140 años y que organiza la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia a través de la alcaldía pedánea y la Fundación Deportiva Municipal.

Se trata de todo un acontecimiento que coincide con la celebración de la ‘Festa Grossa’ de Pinedo, en honor a la Virgen del Rosario. Jinetes y amazonas compiten en carreras de 700 metros sobre la arena de la playa, a lomos de sus caballos y sin utilizar ningún tipo de silla de montar. Esta fiesta tradicional la iniciaron los antiguos labradores, que competían por conseguir la preciada ‘joia’, un pañuelo de seda sobre una corona de laurel que se regalaba a la mujer estimada al finalizar la carrera.

En la actualidad, el premio sigue siendo el mismo, pero en la prueba intervienen tanto jinetes como amazonas, procedentes de diversos municipios, en un enfrentamiento de todos contra todos durante los tres días que duran las ‘Corregudes de Joies’. La organización ha dispuesto una grada para el público y otra de menores dimensiones y en el lado contrario, a la orilla del mar, para la prensa y los equipos de televisión.

Este lunes, los veterinarios procederán a la revisión de los animales y de su documentación. Esta misma tarde, jinetes y amazonas efectuarán sus primeros entrenamientos. Las carreras se celebran los días 12, 13 y 14, en la arena de la playa de Pinedo a partir de las 18 horas. La última jornada acoge habitualmente la entrega de trofeos y una degustación popular de horchata.

Fiesta de Interés Turístico

En 2022, las "Corregudes de Joies" de Pinedo fueron declaradas por la Generalitat Fiesta de Interés Turístico Provincial, a instancias del Ayuntamiento, por fomentar el desarrollo cultural, social, deportivo y artístico, así como los valores del esfuerzo, el compañerismo, la disciplina, el respeto al medio ambiente y a los animales.

Por ello, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia concedió el pasado 14 de marzo una subvención de 30.000 euros a la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, por su labor de conservación y promoción de la fiesta. Esta ayuda permite a la entidad afrontar los gastos habituales derivados de la organización y celebración del evento, que incluyen la participación de las caballerías, los servicios veterinarios, trofeos, alquiler de escenario y gradas, servicio de seguridad, ambulancia y la publicación del ‘llibret’, entre otros.