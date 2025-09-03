Trasladadas al hospital dos personas por inhalar el "gas de la risa" en Sagunto (Valencia)

Un hombre de 41 años y una mujer de 47 han sido trasladados este miércoles a un hospital por inhalación de gas tóxico en una vivienda de la localidad valenciana de Sagunto, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha informado de que a las 6:08 horas han recibido el aviso de que varias personas se habían intoxicado por el llamado 'gas de la risa' en una vivienda de Sagunto, donde han procedido a ventilar las instalaciones ya que al llegar los servicios sanitarios estaban atendiendo a las personas afectadas.

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico y una ambulancia convencional, que han traslado a dos personas al Hospital de Sagunto.