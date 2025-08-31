Valencia limpia y revisa los 12.000 puntos de evacuación de agua de lluvia de las calles y 35.000 imbornales

El Ayuntamiento de Valencia ha trabajado durante julio y agosto en la adecuación y limpieza de los elementos de captación de aguas pluviales, con un total de 12.000 puntos de evacuación de estas aguas revisados, e intensificará la revisión de imbornales y pasos inferiores de la ciudad ante la posible llegada de lluvias.

Esta actuación municipal, enmarcado en el programa de actuaciones en el Sistema Municipal de Saneamiento, se prolongará hasta finales de septiembre y asegurará "que los elementos de captación y drenaje superficial de aguas pluviales queden expeditos ante episodios de lluvia de mediana y alta intensidad", informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Entre las tareas fundamentales de la campaña, destaca la intensificación de la limpieza de los elementos de captación y drenaje superficial de aguas pluviales (imbornales y albañales). Merece especial atención la limpieza de las 12.000 unidades aproximadamente de Puntos de Evacuación Máxima de Aguas Pluviales (PEMAPS) que "situadas de forma estratégica a lo largo de toda la ciudad".

Del mismo modo, se ha procedido a la revisión en todos los pasos inferiores de la ciudad y se han ejecutado tareas de mantenimiento en los equipos de bombeo y la limpieza de los conductos de aguas pluviales, con una especial dedicación en los pasos inferiores especiales de Grans Vies, Blanqueries, Cid y Petxina.

Según ha concretado el Ayuntamiento, la Delegación del Ciclo Integral del Agua ha procedido estos dos últimos meses a la inspección, limpieza y ejecución de la obra necesaria en los grandes colectores arteriales de la ciudad: Nord Trànsits, Norte I, II y III, Sud Trànsits, Sud Ramal Exterior, Gran Via Ferran el Catòlic, Sant Vicent Màrtir, Rondes Nord y Sud, Sorní-Valladar, Perís i Valero, Eugènia Viñes, Isabel de Villena, Doctor Marcos Sopena, entre otros.

En Poblats Marítims se han llevado a cabo labores de limpieza de sedimentos de alcantarillas no visitables, al tratarse de las zonas de cota más baja de la ciudad.

Para ello, durante los meses de julio y agosto se ha dispuesto de 15 equipos de limpieza y mantenimiento del sistema imbornal-albañal, cuatro equipos con vehículo aspiración-impulsión, un equipo con vehículo grúa con caja estanca para limpieza de grandes colectores y cuatro equipos completos en tareas de conservación.

Aumento de medios en septiembre

Durante el mes de septiembre se prevé un aumento de medios, ya que serán 24 los equipos de limpieza y mantenimiento del sistema imbornal-albañal, siete equipos con vehículo aspiración-impulsión, un equipo con vehículo grúa con caja estanca para limpieza de grandes colectores y seguirán los cuatro equipos completos en tareas de conservación.

"Con estas actuaciones y las que se realizan de manera continuada, queda garantizado en la medida de lo posible, el sistema de captación y drenaje de aguas superficiales procedentes de episodios de lluvia", ha declarado el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina.

Según ha destacado, en verano se ha procedido a la limpieza de imbornales en 57 de los 87 barrios de la ciudad. En concreto, durante este período de tiempo, se llevan limpiados un total de 35.580 imbornales.

"En septiembre, con la incorporación de prácticamente la totalidad de la plantilla más el personal contratado de refuerzo, se espera que a mediados del mes se hayan limpiado o se estén limpiando los imbornales de todos los barrios de la ciudad", ha afirmado.

Por otro lado, para septiembre se ha previsto también que se doblen dos jornadas de trabajo de limpieza de imbornales todos los días entre semana con el fin de asegurar que se llegue a realizar la limpieza de la totalidad de los imbornales de todos los barrios.