Carmen Ninet, la mujer del ex comisionado de la dana, se jubila tras abrirle un expediente la Diputación

Carmen Ninet, la mujer de excomisionado de la dana, José María Ángel Batalla, y hasta ahora subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), dependiente de la Diputación de Valencia, ha anunciado este domingo que se jubila.

La decisión de Ninet llega después de que la Diputación de Valencia le abriera un expediente de información reservada para que aportara las titulaciones que acreditaran que cumplía los requisitos del puesto de subdirectora del museo, con el fin de comprobar si el proceso seguido era correcto y no se había producido ninguna irregularidad.

La institución provincial anunció este mes de agosto que iba a amortizar la plaza de Ninet y que le iba a ofrecer otra acorde a su formación, dentro de un proceso de a reordenación del personal que iba materializar en una nueva Relación de Puestos de Trabajo a finales de este año o principios de 2026.

Sin embargo, en un mensaje remitido este domingo a sus compañeros, Ninet les comunica que se jubila en la misma fecha que su "su compañero de vida", afirma que han vivido "días durísimos" ante "tanta maldad, calumnias y mentiras" que han recibido, y defiende que en sus 45 años en la Diputación ha "servido con lealtad" a la institución.

En su mensaje, al que ha tenido acceso EFE, Ninet explica que ha guardado silencio por recomendación de sus abogados y aclara a sus compañeros que no acabó la carrera de Derecho, pero su clasificación en la Diputación como personal laboral fue equiparada al grupo A1 en 1986, hace 39 años, "como sucedió con otros muchos compañeros y compañeras".

La exdiputada socialista explica que en su caso el motivo de esa equiparación fueron las tareas y funciones de jefa de Administración de la Plaza de Toros que le fueron encomendadas, y que así consta en su expediente laboral, donde más de 200 documentos oficiales lo acreditan, y está certificado por el secretario de la Corporación.

Ninet critica que, "de forma absolutamente teatral", la Diputación le reclamó esos mismos documentos que ya poseía la institución, y considera que "más de cuarenta años de servicio público" no pueden quedar ocultos "tras un entramado de inexactitudes, tergiversaciones y silencios".

La hasta ahora subdirectora del MuVIM reivindica que en sus 45 años en la Diputación no ha habido "una sola queja" sobre su gestión como empleada pública, algo que no importa "a quien necesita difundir basura y denigrar", y asegura a sus compañeros que seguirá siendo feliz: "tengo vida, amor, y aficiones e intereses suficientes para seguir siéndolo".

La Diputación abrió expedientes tanto a José María Ángel, después de que la Agencia Valenciana Antifraude señalara que utilizó un título "presumiblemente falso" para acceder a un nivel superior como funcionario de la institución, como a Ninet tras informaciones publicadas que indicaban que su plaza en el museo es de A1, pero no tiene titulación universitaria.

Desde la Diputación habían señalado que el hecho de no tener título universitario no quería decir que el nombramiento no hubiera sido correcto, dado que se podría haber utilizado alguna orden ministerial que justificara su designación, por lo que se le pidió que entregara la documentación para comprobarlo.

Ángel presentó su dimisión como comisionado para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre y anunció su jubilación el 31 de julio, tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó como funcionario hace 43 años. Ocho días después fue hospitalizado de urgencia por un intento de suicidio y se le dio de alta horas después.