Valencia refuerza la seguridad con un dispositivo de 125 agentes en la noche de Halloween

La Policía Local de Valencia ha diseñado un "amplio" dispositivo de seguridad, con 125 agentes que reforzarán el turno diario para vigilar trece zonas de la ciudad durante la noche de Halloween que se celebra este viernes.

"El objetivo de este operativo especial es garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y el descanso de los vecinos en una de las noches más concurridas del año", ha asegurado este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell.

Ha explicado que el dispositivo incluye la implantación de controles estáticos y dinámicos de documentación, alcohol y drogas, con el fin de prevenir conductas de riesgo y asegurar una celebración responsable, y ha recordado que Halloween "es una noche festiva, pero también de convivencia para todos".

Las zonas donde se concentrará la mayor presencia policial serán Russafa, Benimaclet, la plaza del Cedro, la avenida de Blasco Ibáñez, la plaza de Honduras, la plaza de España, las inmediaciones de la estación Joaquín Sorolla, la Creu Coberta, la avenida Tarongers y la Marina de València, además del centro histórico, que permanecerá cerrado al tráfico en determinados puntos.

El concejal ha indicado que para evitar la introducción de alcohol y vidrio en el casco antiguo, se ubicarán contenedores de residuos sólidos en las plazas del Carme, la Reina y la Virgen.

Asimismo, ha apuntado que se realizarán inspecciones en locales de ocio y establecimientos para comprobar el cumplimiento de los aforos y las medidas de seguridad, ha informado el Ayuntamiento.

Por lo que respecta a la mayor movilización de agentes, esta se llevará a cabo entre las 22.00 y las 06.00 horas, aunque los controles se mantendrán posteriormente para atender posibles desplazamientos durante la madrugada.

Además, se establecerán puntos de control en otras zonas de la ciudad con el propósito de prevenir el consumo de alcohol y drogas al volante.

Jesús Carbonell ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad y al respeto al descanso vecinal, porque la convivencia y la seguridad son la mejor forma de disfrutar de la noche de Halloween", ha señalado.