VDS anuncia la agenda de su octava edición

De la inteligencia artificial al espacio, pasando por la longevidad, las ciudades inteligentes o la ciberseguridad, VDS 2025 ha anunciado la agenda de su octava edición con un extenso programa repartido en siete escenarios, tres de ellos sobre el lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. En las conferencias y debates intervendrán más de 600 ponentes, entre ellos fundadores de 300 startups internacionales que han conseguido más de 8.500 millones de euros de inversión.

Por primera vez en España participarán los fundadores ocho unicornios globales que han alcanzado una valoración superior a 1.000 millones de dólares: Creditas, fintech brasileña referente en Latinoamérica; Glovo plataforma española que revolucionó el delivery en Europa; Remote, estadounidense especializada en empleo distribuido y talento global y letgo, fundada por emprendedores españoles y pionera en la compraventa digital de segunda mano. A ellas se suman Mews, tecnológica checa de gestión hotelera; Exoticca, una de las empresas de viajes más innovadoras de Europa; Qonto fintech francesa líder en servicios financieros y ElevenLabs unicornio americano referente en IA generativa de voz.

Además, VDS 2025 contará con la participación de tres compañías que tras alcanzar el estatus de unicornio se han consolidado como grandes tecnológicas cotizadas: Booking.com, actualmente parte de Booking Holdings y con una capitalización superior a 100.000 millones de dólares; Just Eat, que tras su salida a bolsa se fusionó con Takeaway.com en 2020 para formar Just Eat Takeaway.com; y Adyen, empresa neerlandesa que cotiza en bolsa con una capitalización de mercado estimada entre 30.000 y 40.000 millones de euros.

La octava edición de VDS también reunirá a 22 scaleups europeas que crecen a ritmos superiores al 20% anual, como Clidrive, Sequra, Maisa AI, Penguin, PLD Space, Voicemod, PlayFilm, Red Points, Loop Earplugs, Pasqal, TaxDown, Multiverse Computing, PowerUP Energy Technologies, Einride, Sesame HR, BEONx, Internxt, Genially, Clikalia y DetraPel. Entre las startups en fases de Serie A destacan Shakers con 14 millones levantados y PropHero con 16 millones en una de las mayores rondas de Serie A en proptech en España.

Los 12.000 asistentes a la conferencia tecnológica internacional, dispondrán de un programa de contenidos con más de 600 ponentes, el 45% internacionales.

El programa se desarrollará en siete escenarios: Main Stage, Santander Stage, Innovation Stage, Future Stage, Pitch Stage, Discovery Stage y Workshop Room.

En ellos se abordarán las grandes tendencias de la tecnología global: desde las ciudades inteligentes y la infraestructura digital hasta la ciberseguridad, el espacio y la defensa, pasando por las tecnologías de consumo de nueva generación, el talento y el futuro del trabajo, la salud y la longevidad, la transición energética, así como la innovación científica y el deeptech.

Bajo el lema «Collaborate Today. Transform Tomorrow» y con el concepto de Simbiosis como eje narrativo, la cita anual organizada por Startup Valencia propone una reflexión compartida sobre cómo la tecnología, conectada al propósito humano, puede ofrecer respuestas reales a los desafíos globales más urgentes.

VDS reforzará su compromiso con la sostenibilidad y la diversidad, con una participación de más del 35% de ponentes mujeres y un enfoque en la colaboración del ecosistema startup para ofrecer soluciones frente a retos climáticos como la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024. En este contexto se presentará la propuesta ganadora del hackathon internacional Hack the Future, impulsado por e-Residency del Gobierno de Estonia y Startup Valencia, con la colaboración de los Ayuntamientos de Tallin y Valencia, Valencia Innovation Capital y Garage48, para desarrollar soluciones tecnológicas y sostenibles de resiliencia ante desastres e innovación urbana.

También participarán más de 25 corporaciones internacionales como Microsoft, LinkedIn, IBM, PowerCo, Mapfre, Volkswagen, Amazon, Google, HubSpot, Hitachi, Just Eat, Booking.com, EHang o Hexaware Technologies.