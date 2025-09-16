Tras Viva Suecia, el otro artista "indie" que pisará el escenario del Roig Arena de Valencia

El artista Mikel Izal incluye el Roig Arena de Valencia en el tramo final de su gira "El Miedo y El Paraíso", que concluirá a principios de 2026. El artista pamplonés se subirá al escenario del nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig el próximo 31 de enero, en uno de los últimos conciertos que ofrecerá antes de tomarse un descanso de los escenarios que se prolongará, al menos, durante lo que resta de año.

Este pasado lunes, el pabellón confirmó la presencia de otra banda muy potente del "indie" español, Viva Suecia, que debutará el 28 de febrero en el Roig Arena.

Ahora ha anunciado que el 31 de enero será el turno de Mikel Izal. El cantante comenzó su etapa en solitario con la publicación de "El Miedo y El Paraíso", un trabajo discográfico formado por diez temas inéditos en el que se sumerge en un viaje de descubrimiento personal a través de la experimentación de emociones y estados de ánimo.

Tras un 2025 vertiginoso, repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán punto y final a la presentación de este primer disco. Mikel Izal traerá a Roig Arena un show renovado, de mayor duración y con nuevas sorpresas. El concierto abarcará tanto los temas de su primer disco en solitario, como sus composiciones más aclamadas de su etapa anterior como vocalista y compositor de IZAL. Además, Mikel Izal estará acompañado por la banda Éxtasis, quienes serán los encargados de abrir el concierto.

Las entradas para el concierto de Mikel Izal en Roig Arena saldrán a la venta este miércoles, 17 de septiembre, a las 12 horas en la web del Roig Arena.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.