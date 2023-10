Vox se apea del consenso político contra la violencia machista

Los diputados de Vox en Les Corts Valencianes han roto esta mañana el consenso con el que el resto de grupos de la Cámara han decidido reeditar el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, suscribiendo tanto PP como Compromís y PSPV la iniciativa presentada por estos últimos en la que se prevé un segundo pacto que mejore el anterior.

La negativa de la extrema derecha a apoyar la iniciativa romperá la unanimidad con la que se firmó el pacto anterior hace diez años cuando los ultras no tenían representación parlamentaria, y contrastará además, con el apoyo que indudablemente le dará el Consell, integrado por tres consellers de Vox.

La iniciativa de la reedición del pacto ha sido defendida por la diputada socialista Rosa Peris quien ha acusado a la extrema derecha de "negacionistas" y ha pedido al PP que no dé ni un paso atrás ni emplee términos como violencia doméstica.

El PP, en boca de Verónica Marcos ha suscrito la proposición no sin antes pedir a la oposición que deje de hacer política con este asunto y que no dude de la posición del PP «que no ha variado».

Desde Compromís, Vero Ruiz señaló que las mujeres no tienen la culpa de las disputas políticas.

Desde Vox, Miriam Turiel dijo que el Pacto no había servido de nada a la vista de las estadísticas de asesinatos cometidos, a lo que le contestó Rosa Peris que los robos y asesinatos no restan eficacia ni importancia al Código Penal.