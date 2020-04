Los festivales de cine más importantes del mundo se unen en “We are One”, el primer certamen gratuito online de la historia

Por fin los amantes del cine, los admiradores confesos del séptimo arte, los entusiastas devotos del poder de las imágenes tienen una maravillosa noticia a la que agarrarse en tiempos en los que parece que lo bueno escasea o directamente no existe. La compañía de Robert De Niro y Jane Rosenthal, Tribeca Enterprises, ha puesto en marcha de la mano de la plataforma de YouTube el primer festival de cine digital de la historia cuyo propósito es reunir a una amplísima comunidad internacional de contadores de historias para, de manera gratuita, ofrecer sus creaciones a las diferentes audiencias de todo el mundo. De la misma manera que hace unos días el mundo de la música regalaba ocho horas de actuaciones ininterrumpidas durante el histórico concierto “One World: #TogetherAtHome”, el universo cinematográfico ofrece ahora la posibilidad de acceder al contenido de celebraciones como la Mostra de Venecia o Cannes sin necesidad de que una acreditación atestigue el permiso.

Diez días para ver cine de forma inédita. Diez días para disfrutar de las nuevas propuestas de directores y directoras consagrados. Diez días para descubrir, ampliar y bucear en infinidad de culturas. El festival “We Are One: A Global Film Festival" dará comienzo el 29 de mayo en YouTube.com/WeAreOne y finalizará el 7 de junio, contando con una variada programación seleccionada por festivales tan afamados como Berlín, Cannes, San Sebastián (el único español que se ha sumado a esta iniciativa), Sundance, Venecia, Tribeca (creado por la misma compañía que encabeza la propuesta), Toronto, Locarno, Annecy, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, Sarajevo, Sydney y Tokio, entre otros muchos.

El director comercial de YouTube ha querido explicar a través de un comunicado que “uno de los aspectos más singulares e inspiradores de que todos nos quedemos en casa es nuestra capacidad de reunirnos y experimentar un evento como una sola persona, y “We Are One: A Global Film Festival” es justo eso”. “Junto a Tribeca Enterprises y nuestros magníficos socios, ofrecemos a los cinéfilos la oportunidad de disfrutar de una programación seleccionada que cada uno de estos festivales propone como parte de nuestro festival de diez días de duración. Es un evento que nunca antes se había hecho y estamos orgullosos de ser los anfitriones de este fantástico contenido, que es gratuito para los aficionados al cine de todo el mundo”, añadía.

Por su parte, la cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises y Tribeca Film Festival, Jane Rosenthal, se ha referido a la capacidad de hermanamiento del cine; “A menudo hablamos del poder de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo. Todo el mundo necesita sanarse en este momento”. “We Are One: A Global Film Festival" une a programadores, artistas y contadores de historias para entretener y reconfortar a las audiencias de todo el mundo. Al trabajar con nuestros extraordinarios socios y YouTube, esperamos que todos experimenten un poco de lo que hace que cada festival sea tan único y aprecien el arte y el poder del cine", concluía.

A pesar de que todavía no se conoce el listado de las obras que se proyectarán (ya que la programación completa se comunicará en una fecha más próxima al inicio del festival), si se puede confirmar que el material que estará disponible de forma gratuita incluirá, además de películas, documentales, cortometrajes, música, humor y charlas. Si algo tienen de esencial los festivales de cine es la poderosa capacidad que manifiestan los artistas y creadores a la hora de unir a las personas y generar sinergias, complicidades, y significativas conexiones y más, en una situación como esta en la que el mundo lo necesita más que nunca.

Aprovechando esta coyuntura unificadora, a través de “We Are One: A Global Film Festival”, el público no solo podrá acceder al conocimiento de diferentes culturas a través de una nueva perspectiva, sino que también podrá apoyar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que contribuyen a la asistencia de los afectados por la Covid-19. El festival destinará sus beneficios a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a las entidades de cada territorio. “Estamos orgullosos de unirnos a otros festivales para poner el foco en películas y talentos extraordinarios, permitiendo al público experimentar las maneras de narrar historias en todo el mundo y la personalidad artística de cada festival”, subrayan Pierre Lescure y Thierry Frémaux, presidente y delegado general, respectivamente, del Festival de Cannes acerca de la diversidad cultural que salpica esta iniciativa. Tan solo falta un mes para que comience el mayor festival de cine gratuito de la historia. Prepárense para abrir su mente y comenzar un viaje sin billete de vuelta desde el sofá de su casa.