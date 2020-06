Los “hackers” de Anonymous cuelan “Fuck da Police” en las emisoras de la Policía de Chicago

En 1988, el grupo de hip hop N.W.A. publicaron el legendario “Straight Outta Compton", una crónica rimada de lo que supone ser afroamericano y vivir en un suburbio en Estados Unidos. En aquel trabajo de Ice Cube, MC Ren, The D.O.C. y Dr. Dre cambió el curso del rap y situó en la Costa Oeste el epicentro del sonido a finales de los 80. En aquel trabajo, un tema generó más polémica que ningún otro hasta el momento: “Fuck da Police”, de mensaje evidente, fue censurado por las autoridades y provocó que todas las policías del país se opusieran a sus conciertos en sus respectivas ciudades. Ayer, “hackers” de Anonymous hicieron sonar por la radiofrecuencia policial el tema de N.W.A. como protesta por la muerte de George Floyd.

Hijacked chicago police radio plays NWA's "Fuck The Police" pic.twitter.com/I3NWWYZwem — doomer zoomer (@doomerzoomeer) May 31, 2020

Según ha publicado la web “Consequence of Sound”, los activistas de Anonymous proclamaron en un mensaje: “Si la policía no puede contenerse y empieza a disparar a periodistas, patear a manifestantes y sigue enganchada a la violencia, ¿cómo pueden esperar que los ciudadanos no hagan lo mismo? La gente está siendo agredida y asesinada”. Y añadieron una vídeo de la emisora policial en la que se escuchaba el himno de N.W.A. con sus consignas contra la brutalidad policial.