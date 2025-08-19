El proyecto 'Flamenco Real', del Teatro Real, finaliza hoy su participación en festivales de Corea del Sur

El proyecto 'Flamenco Real', del Teatro Real, junto a SO-LA-NA Producciones, finaliza este martes 19 de agosto su participación los festivales de Corea del Sur 'The ZeroO'Clock', en Dajeon, y en el 'Jeonju International Sor', según ha informado la entidad.

Seúl además acogerá este martes una masterclass a cargo de las artistas de 'Flamenco Real', Ángeles Gabaldón y Ofelia Márquez y coproducida con el Instituto Cervantes de esa ciudad, en el centro Samwon.

El programa artístico presentado, con el nombre de 'Orígenes', está protagonizado por Ángeles Gabaldón, Ofelia Márquez, Jesús Carrillo y Jesuli al baile,Adrián Fando Heredia a la guitarra y Antonia Fernández al cante.

De esta forma 'Orígenes' explora en las esencias del arte español 'más genuino' e incluye palos como el martinete, la seguiriya, las alegrías, los tientos y tangos, las guajiras, las sevillanas y las bulerías, según explica el Teatro Real.

El tour, acordado entre el embajador de Corea del Sur, Lim Soosuk, y el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, comenzó el 16 de agosto, en 'The Zero O'Clock Festival', un certamen creado en 2022 en Daejeon, a 167 kilómetros al sur de Seúl.

El espectáculo 'Flamenco Real' ha sido el encargado de clausurar el festival, ante cerca de 10.000 personas. El pasado 17 de agosto, 'Flamenco Real' fue uno de los 'platos fuertes' del 'Jeonju Int'l Sori Festival', creado en 2001 y 'principal' evento musical de Corea del Sur, según asegura la entidad.

De esta forma 'Jeonju 2025', con sede en la ciudad de Jeonju, a 227 kilómetros al sur de Seúl, ha dedicado un programa especial a España, 'Spain Focus', para conmemorar el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y España.

Europa Press