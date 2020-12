Rafael Amargo: “En mi casa no hay nada que encontrar, les ha salido el tiro por la culata”

Después de haber sido detenido en una investigación por organización criminal y tráfico de drogas, puesto en libertad y a continuación estrenar en el teatro su montaje con dos días de antelación, el bailaor Rafael Amargo ha concedido su primera entrevista en televisión al programa de Antena 3 “Espejo Público”. Amargo ha declarado que en su casa no había cantidades de droga suficientes para incriminarle en los delitos que se le imputan y ha señalado que “todo se ha hecho con muy mala intención por parte de quien sea”. El artista ha señalado que no se opuso al registro de su vivienda en ningún caso y señaló al programa de Susana Griso que “les ha salido el tiro por la culata, aquí no hay nada que encontrar”.

Además, el artista ha hablado de sus costumbres: “Mi casa es una es una casa donde vienen muchísimos artistas y vienen a celebrar”, ha explicado Amargo, que acostumbra a guardar droga de terceros en su domicilio. En la rueda de prensa tras su libertad, explicó que “nadie se va de su casa con más droga de la que lleva”, para tratar de desmentir las acusaciones de tráfico de estupefacientes.

Por último, ha lamentado el trato de la Prensa y de la Policía a raíz del escándalo. “A mí quién me recupera el tiempo perdido, las lágrimas de mis padres, que a mis hijos les señalen en el colegio... Eso a mí quién me lo paga”, se ha preguntado.