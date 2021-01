¿Cuál es la diferencia entre errata, error y gazapo?

La Real Academia Española (RAE) define a una falta de ortografía como un “error de cualquier naturaleza que se halla en una manifestación oral o escrita”. Y estos fallos pueden ser erratas, gazapos o simples errores. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres aspectos?

Errata

El diccionario de la RAE define “errata” como una “equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito”. Es decir, se trata de una equivocación involuntaria, por lo que no sería una falta de ortografía como tal al no haber confusión por cómo se escribe. Por ejemplo, una errata sería escribir “histeria” en lugar de “historia”, o “cáncer” en lugar de “cárcel”. Un error que se produce al teclear o al escribir a mano sin la atención adecuada. Es por ello que la RAE lo define como un error “material”, porque no tiene nada que ver con el desconocimiento de una norma ortográfica.

Gazapo

Por su parte, “gazapo”, además de significar “conejo nuevo” (una cría) o “hombre disimulado y astuto”, según la RAE, en cuanto a ortografía se refiere a una “mentira, embuste”, “yerro que por inadvertencia deja escapar quien escribe o habla”. Se trataría de una errata, pues también tiene que ver con el despiste de su autor, pero, en esta ocasión, puede dar lugar a situaciones cómicas al ofrecer una segunda lectura a la frase absurda. Todo ello, sin impedir que el lector entienda su sentido real. Por ejemplo, se publicó un titular en 2013 que decía “Fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años”. Se refería a otra mujer centenaria que murió el día anterior, pero la frase puede dar a entender que, a quien se refiere el titular, falleciera dos veces.

Error

Según la RAE, un error es un “concepto equivocado o juicio falso”, una “acción desacertada o equivocada” y una “cosa hecha erradamente”. En derecho, el error sería el “vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto”. Por su parte, en física y matemáticas se refiere a la “diferencia entre el valor medido o calculado y el real”. No obstante, en cuanto a la definición que nos interesa, un error se produce cuando sí se compromete al contexto, empezando a considerarse como una falta de ortografía. Por ejemplo, cuando se usa mal un tiempo verbal: “Habían muchas personas” (correctamente, sería “había”), “Si sería mi amiga, se lo diría” (lo correcto es “si fuera mi amiga”).