Los libros de la semana: de los misterios gallegos y la extraordinaria prosa de Manuel Jabois a la necesaria reivindicación feminista de Rebeca Solnit

En el inicio de la obra, se asimila el pasado autorial a una laboriosa vendimia de azarosos devenires: “Casi toda mi vida está ya vendimiada. Vendimié mi infancia y mi adolescencia, fui enamorado y guitarrista, y esos años también los vendimié, vendimié mi estancia en París, a mi padre lo he vendimiado qué sé yo la de veces, y a las bellas muchachas de mi pueblo y de mi barrio, y mi vida de profesor y de escritor y de lector, y muchas cosas más, porque a veces da la sensación de que la vida es breve, sí, pero en cambio la memoria de lo vivido no se acaba nunca.” Este es un libro repleto de literatura, en el que desfilan, en alusiones de muy variada significación, Faulkner, Joyce, García Márquez, Stendhal o Kafka entre otros escritores, bien leídos y asimilados, proyectados sobre la propia escritura del vivir cotidiano. Destaca un estoicismo macerado en el paso de los años, observados aquí desde la atalaya de la edad y la calma de la experiencia. Por si fuera poco, una prosa magistral de imprescindible lectura.

De forma vívida, cuenta cómo desarrolló su voz: leyendo sobre la violencia contra la mujer representadas en las artes y en historias personales narradas por amigos. «Durante mi juventud pensé que era probable que me violaran y, tal vez, que también me asesinaran. He vivido en un mundo donde las mujeres fueron violadas y asesinadas por extraños. Por ser mujeres. A manos de hombres que querían hacer valer sus derechos... o simplemente pagaban la culpa de ser mujeres», se duele la autora. Sin embargo, a lo largo de «Recuerdos de mi inexistencia», se afana en contarnos su necesidad de encontrar poesía en la supervivencia. Este libro se lee más como un manifiesto que como un ejercicio de memoria. Y, la suya, es una voz que se alza con esperanza contra la violencia de género.

Rebeca Solnit capturó la ira y la frustración de millones de mujeres y rápidamente se convirtió en una importante voz feminista, hablando sobre el #MeToo, el cambio climático o el poder de la organización colectiva. En estas páginas nos ofrece fragmentos de su vida, pero... ¿tenemos idea de quién es ella tras leerlas? Rotundamente, no. Juega, no sin gran pericia, con la fórmula confesional pero solo nos deja entrar hasta donde ella quiere. Solnit escribe sobre el arte de «aparecer y desaparecer», y de cómo logró convertirse en experta en el arte de la inexistencia cuando la existencia era peligrosa.

Fue en los noventa, cuando una joven madre de una niña de dos años, Mai, llegaba a un pueblo costero –la Costa da Morte es uno de los escenarios del relato– y se enamoraba de Santi, con el que no tardaba en casarse. Sin embargo, el día de la boda devenía tragedia al desaparecer la niña de súbito. Tamaño asunto es el motor de la historia, para que vayan surgiendo aquellos que recuerdan lo sucedido, sin certezas de nada, pues “cuando un caso así no tiene ninguna pista y ningún culpable, y la atención pública se cierra tan rápido, se queda viviendo dentro de las personas como una tenia, devorándolo todo”.

"Llévame a casa": Las inevitables consecuencias de volver al origen

En 2013 Intemperie, la primera novela de un entonces desconocido escritor, Jesús Carrasco (Olivenza, Badajoz, 1972), impresionaba por la calidad de su clásica prosa, la conmovedora revisión de la temática rural, sus bien construidos personajes y el protagonismo de una inclemente naturaleza. En esta misma línea, "La tierra que pisamos" (2016) reafirmaba la valía de este autor incatalogable, aunque con una clara influencia de Miguel Delibes por las incidencias éticas de desolados paisajes, y de Raymond Carver, a quien debe un contundente laconismo expresivo. Fiel a los supuestos de un consolidado estilo propio, publica ahora "Llévame a casa", una historia de reencuentros con el pasado, catárticos balances vitales y sobrevenidas responsabilidades familiares. Juan Álvarez regresa a España procedente de Edimburgo, donde se ha establecido hace unos pocos años; vuelve para asistir al entierro de su padre.

Esta visita, que cree breve y puntual, se prolongará ante la imprevista necesidad de tener que cuidar de su madre viuda, aquejada ahora de alzheimer, recuperando así a pesar suyo un tortuoso pasado que creía olvidado. Volverá el recuerdo de la oposición paterna a su marcha del pueblo, oscuros rencores vecinales, torvos intereses del cultivo de la tierra, y la cotidiana vida de la forzada emigración a la gran ciudad. Isabel, la hermana del protagonista, a pesar de tener también una sólida posición profesional, canalizará la necesaria solidaridad que impone el momento, haciéndole comprender que ha entrado en esa adulta madurez en que los hijos deben cuidar de los padres. Juan irá concienciándose así de un relevo generacional en el que cabe asumir responsabilidades y saldar cuentas con el pasado.

De fondo, la especulación constructora de los últimos años y las quiebras empresariales de la crisis económica; todo un retrato social vinculado a opciones personales de difícil consideración. Destacan aquí las conseguidas atmósferas, de un particular lirismo y no menor fuerza descriptiva: “La tarde amarillea el cielo. Los campos que rodean el pueblo están todavía por cosechar. Las espigas aguantan erguidas a la espera de la llegada de las máquinas. No hay brisa que las meza. Solo insectos revoloteando en la turbidez ardiente del aire. Un coche atraviesa el pueblo en silencio. Un bando de perdices se oculta bajo la paja seca de un barbecho”; así como diálogos de dramática intensidad recriminatoria, como cuando le espeta Isabel a su hermano: “... en ese año y medio solo estuviste aquí esa vez. Llegaste tarde al diagnóstico de papá, te fuiste pitando y no has vuelto hasta hoy”. Reproches y secretos que vuelven al presente en esta absorbente novela.

En tan atractiva novela, hubiera sido deseable profundizar en alguna subtrama argumental

La acertada sensibilidad con que se aborda la conflictividad de delicados asuntos familiares

