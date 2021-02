Pedro Simón gana el Premio Primavera de Novela

Los escritores Pedro Simón, con “Los ingratos”, y Dimas Prychyslyy, con “No hay gacelas en Finlandia”, han ganado respectivamente el Premio Primavera de Novela y el Premio 25 Primaveras que han convocado la editorial Espasa y Ámbito Cultural/El Corte Inglés y que están dotado respectivamente con 100.000 euros y 20.000 euros. El galardón, que fue creado en 1996, cumple este año su XXV aniversario y con ese motivo se ha querido también apostar por las nuevas voces literarias, aquellas que marcarán el futuro de nuestras letras. Por este motivo se ha creado, con carácter excepcional y sólo para esta convocatoria, el premio 25 Primaveras, al que se han presentado novelas únicamente de autores con menos de treinta años y cuyo lanzamiento se hará al mismo tiempo que el Premio Primavera de Novela.

“Los ingratos” está ambientada en 1975, cuando, en uno de esos pueblos de España que no tardarán demasiado en vaciarse, llega la nueva maestra con sus hijos, dos chicas y un niño, a través de cuya mirada se nos cuenta esta historia. El escritor y periodista Pedro Simón aseguró que “escribir es recuperar cosas del trastero. Escribir tiene que ver con esto, abrir cajas, mover cosas tuyas que han muerto y no dejar que mueran. Volver a las relaciones con la gente que estuvimos”. Su novela, como explicó, es una vuelta “a esa España del Simca, cuando se conducía sin cinturón de seguridad y se iba de un sitio a otro, sobre todo a las ciudades. Es la España del Un dos, tres. En esos años hubo una generación de personas que nos educamos en el por favor, el perdón y el gracias. La primera la decíamos por un concepto utilitarista; perdón por la educación católica, para aliviarte a ti mismo y que no vinieran los monstruos por la noche; pero gracias lo decimos, poco, y, sobre todo a esa gente que ha hecho posible que estemos aquí. A ese matrimonio de agricultores que trabajaban de sol a sol. Hay un momento en el libro se habla de la señora Trini. Su hijo vuelve 20 años después y lo hace hecho un San Luis: engominado, con zapatos limpios... pero llega tarde al entierro de su madre. Así es como creo que nos hemos comportado. Es una imagen de nuestra ingratitud”.

Pedro Simón recordó precisamente ayer que su madre era “maestra rural”: “Fue una época en que llegabas a sitios donde no podías hacer demasiados amigos. Eran lugares en los que salías de casa a las cinco de la tarde y regresabas a la diez de la noche. Era un mundo más fácil que el que viven los jóvenes de ahora. Las trampas hoy son más peligrosas que antes. Son más complejas las relaciones con los otros, con la autoestima, con las pantallas. Los que nacimos entonces tuvimos más suerte que los chavales que viven en esta sociedad. La tecnología supone un gran avance y una gran putada para otros”.

Dimas Prychyslyy reconoció que su original título partió de “una discusión con mi pareja. Me lo dio ella”. Para el autor “es una metáfora que pretende simbolizar la libertad”. Su novela parte de un protagonista, Mario, dependiente de una librería, que ha sido despedido. Así que dedica las ocho horas de su jornada no laboral viajando en el metro. En uno de esos traslados encuentra en el suelo de un vagón un papel con algo escrito: la lista de la última compra que uno hace en la vida. A partir de ahí, la novela, con una original estructura, entrelaza diversas historias de personajes, generalmente procedente de los márgenes de la sociedad, y se unen existencias, en principio, sin relación alguna. Estas páginas en realidad abordan a esa generación de “jóvenes que se comunican a través de las pantallas y de gente mayor que combate la soledad también con pantallas”.

El jurado del Premio Primavera ha estado presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún (secretaria con voto). Mientras que El jurado del Premio 25 Primaveras ha estado integrado por Alba Carballal, Javier Aznar, Andrea Abreu, Jerónimo Carmona y Luisa Paunero (secretaria con voto).