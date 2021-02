Crítica de “Dating Amber”: Amor de conveniencia ★★★☆☆

Dirección y guión: David Freyne. Intérpretes: Fionn O’Shea, Lola Petticrew, Sharon Horgan, Barry Ward. Irlanda, 2020. Duración: 92 minutos. Drama.

No debía de resultar fácil ser un gay adolescente en la Irlanda rural de los noventa. Entre fervores católicos, el destino de ser un militar de bien o de quedarse embarazada antes de los veinte parecía incompatible con vivir una sexualidad sana y diferente a la que dictaban adultos que habían tirado la toalla. En esta comedia de iniciación, dedicada a la salida del armario de un chico y una chica que deciden hacerse pasar por novios para que nadie sospeche de su homosexualidad, no hay apenas novedades, pero su frescura, que a veces recuerda a la de clásicos del Free Cinema como “Un sabor a miel”, es contagiosa. Tal vez porque David Freyne no esconde la sinceridad de lo autobiográfico, tal vez porque los actores liberan una química de lo más orgánica, “Dating Amber” sabe sortear los clichés de la fábula del ‘coming out’ -los acosadores mediocres en el instituto, la fuga a la ciudad, la primera visita a un club gay- con una encomiable modestia.