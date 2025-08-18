Fotografías tomadas por Paul McCartney en sus años en The Beatles se exponen en Londres

Una exposición de fotografías tomadas por el cantante británico Paul McCartney durante los años 60, en sus inicios en la banda The Beatles, se inaugurará el 28 de agosto en Londres. La muestra "Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París", disponible hasta el próximo 4 de octubre en la galería Gagosian de la capital británica, narra la historia de McCartney y ofrece "un relato íntimo" de los primeros pasos de la banda entre 1963 y principios de febrero de 1964.

Cada una de las fotografías -una mezcla de fotogramas individuales y obras de múltiples imágenes- están tomadas por la cámara Pentax de 35 milímetros del cantante de Liverpool y suponen una "contribución singular" al registro visual de la década de 1960, según la galería. La selección de imágenes muestra los "momentos intermedios vinculados a eventos claves" de la trayectoria de The Beatles, como su primera gira por el Reino Unido como cabezas de cartel en 1963 o su residencia de tres semanas en el Teatro Olympia de París antes de debutar en los Estados Unidos.

El propio McCartney es el fotógrafo, pero en algunas imágenes también es el protagonista junto al resto de sus compañeros de 'The Beatles' (George Harrison, John Lennon y Ringo Starr) o los seguidores acérrimos de la banda, que a través del objetivo del cantante británico hacen patente la denominada "Beatlemanía" que despertaron los de Liverpool.

Un enigmático autorretrato muestra a McCartney reflejado en el espejo de un ático —donde soñó la melodía de 'Yesterday'— en la casa familiar londinense de su entonces novia, Jane Asher, mientras que la camaradería y la serenidad del grupo se plasman en evocadoras escenas entre bastidores en distintas salas de concierto de la capital británica.

Según explica Gagosian, las fotografías han sido "remasterizadas a partir de negativos y copias por contacto originales que se creyeron perdidas durante más de medio siglo" y cada una de ellas ha sido firmada por McCartney. 'Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París' coincidirá asimismo con la exposición itinerante 'Fotografías de Paul McCartney 1963-64: Ojos de Tormenta', que se inauguró en 2023 en la National Portrait Gallery de Londres y se exhibe actualmente en el Museo de Bellas Artes de Young, en San Francisco (EE.UU.), hasta el 5 de octubre.