Almodóvar termina el rodaje de "Amarga Navidad"

Pedro Almodóvar ha finalizado el rodaje de la que será su vigésimo cuarta película, "Amarga Navidad", y lo ha celebrado repartiendo flores entre sus actores principales, entre los que se encuentran Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia o Aitana Sánchez Gijón, según un vídeo promocional difundido este jueves por la productora El Deseo. El rodaje, que comenzó a principios de junio, se ha desarrollado entre Madrid y Lanzarote y finalizó el pasado martes en la isla canaria, según puede verse en la claqueta que sostiene el director manchego en las imágenes.

En medio del paisaje volcánico de la isla, donde Almodóvar ya rodó otra de sus películas, 'Los abrazos rotos' (2008), un miembro del equipo anuncia que Bárbara Lennie y Milena Smiit han terminado la película y a continuación el director les hace entrega de un ramo de flores a cada una. El ritual se repite en otras escenas que aparecen en el montaje. Carmen Machi recibe flores en lo que parece el pasillo de un hospital, Gloria Muñoz postrada en una cama. En interiores aparecen también Rossy de Palma y Patrick Criado, recogiendo agradecidos sus ramos.

Mientras, Aitana Sánchez Gijón finaliza su parte en una céntrica calle madrileña; Sbaraglia, junto a Quim Gutiérrez, en los exteriores de El Matadero de Madrid y Victoria Luengo en un jardín con luz nocturna. Está previsto que la película llegue a las salas de cine en 2026.

En "Amarga Navidad" Almodóvar vuelve al español tras haber rodado en inglés su anterior largometraje, "La habitación de al lado", con Julianne Moore y Tilda Swinton, con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado. Muchos de los intérpretes de su nuevo trabajo ya han colaborado antes con él, además de la genuina 'chica Almodóvar' Rossy de Palma.

Bárbara Lennie apareció en "La piel que habito" (2011), el argentino Leonardo Sbaraglia en "Dolor y Gloria" (2019), Victoria Luengo trabajó en "La habitación de al lado" (2024) y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit se pusieron a las órdenes del director manchego en "Madres Paralelas" (2021). Se estrenan en este universo Patrick Criado y Quim Gutiérrez, aunque este último trabajó en "Mentiras pasajeras", una serie producida por El Deseo.

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de "Amarga Navidad" gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.