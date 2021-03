Las actuaciones musicales de los Goya

Dentro del contexto extraño y excepcional en el que se desarrolla la 35º edición de los Premios Goya, una gala que este año está inevitablemente marcada por la no presencialidad de los nominados y las consiguientes limitaciones técnicas que ello supone, la ceremonia no estará exenta de los componentes propios del espectáculo que una celebración de estas características implica y sin duda, las actuaciones musicales que se llevarán a cabo en apenas una hora y media, aportarán el dinamismo y la energía necesarias de la mano del maestro Arturo Díez Boscovich, quien pondrá la nota musical a una ceremonia en la que se escucharán bandas sonoras de Ennio Morricone, la argentina Nathy Peluso, Vanesa Martín, Aitana y también la voz de Diana Navarro que actuará en el homenaje a Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento.

Estas cuatro mujeres han sido las elegidas para poner la banda sonora de los premios del cine español. En el caso particular de Aitana y Nathy Peluso, ambas continuarán la estela de artistas con un considerable parecido musical y estético, dentro de las particularidades de cada una, como Amaia, que el pasado año emocionó a los presentes con su personal y delicada interpretación de “La Canción de Marisol” o Rosalía, quien protagonizó la actuación más memorable de los premios en 2019 con su homenaje a Los Chunguitos en “Me Quedo Contigo”.

Aitana

GRAF9639. MÁLAGA, 06/03/2021.- La cantante Aitana a su llegada hoy Sábado a la gala de la 35 edición de los Premios Goya que se celebra en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. EFE/Jorge Zapata.

La joven catalana, que no ha parado de cosechar éxitos desde que salió de la Academia de Operación Triunfo ha declarado en la alfombra roja de los premios sentirse intensamente atraída por el mundo de la actuación, por lo que no debería extrañarnos verla en la gran pantalla dentro de un tiempo: “Creo que os voy a sorprender y lo que hemos preparado. La canción elegida es un clásico y una petición de Antonio Banderas así que creo que os va a gustar muchísimo. Me encantaría formar parte de alguna película, pero sé que todavía no estoy preparada. Quiero formarme en interpretación y descubrir si estoy preparada o no para dedicarme a ello”.

Naty Peluso

Argentinean singer Nathy Peluso poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Malaga, Spain, March 6, 2021. REUTERS/Jon Nazca

Por su parte, la volcánica Nathy Peluso, quien aparecía en la alfombra roja con un espectacular vestido ideado por ella misma, se estrena en esto de los Goya y se ha mostrado muy ilusionada por la confianza depositada: “Estoy feliz porque ha sido un trabajo lento, de ir creciendo. Estoy disfrutando un montón, está siendo un año tremendamente fructrífero. Estoy muy contenta con el estilismo elegido por la feminidad de las ondas que tiene, quedó hermoso. Esto solo pasa una vez al año, así que quiero disfrutar de la compañía, de las actuaciones de mis compañeras. Lo importante es estar a la altura de la canción que me pidió que cante Antonio y construir un discurso que gire alrededor de la sorpresa”.

Vanesa Martin

Vanesa Martín en la gala de los Goya 2021

También la malagueña Vanesa Martín, que esta vez juega en casa y todavía sigue cosechando éxito gracias al sencillo “Despedida y cierre” al lado de Manuel Carrasco, no ha querido perder la oportunidad de mostrar la emoción y el agradecimiento sentidos por su participación en la gala: “Es un honor salir de casa y encontrarte con esta fiesta del cine. La cultura tiene que seguir en nuestra vida y en nuestra cultura. Espero que hayamos adquirido la responsabilidad suficiente como para que la gente sea consciente de que la cultura es segura. Felicidades a todos los premiados”.

Diana Navarro

GRAF9676. MÁLAGA, 06/03/2021.- La cantante Diana Navarro a su llegada hoy sábado a la gala de la 35 edición de los Premios Goya que se celebra en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. EFE/Jorge Zapata.

Asimismo, otra malagueña, en este caso Diana Navarro, se encargará junto a Carlos Latre, de participar en el homenaje a Berlanga por el centenario de su nacimiento. Con su disco “Inesperado” la cantante sorprendió gracias a una innovación musical basada en la fusión de géneros como la Copla, el Flamenco o la Zarzuela con estilos tan inicialmente dispares como el Pop Sinfónico.