Los comentarios machistas que se colaron en los Goya

No porque la gala nos sumiera en la solemnidad más triste, la 35.ª Edición de los Premios Goya no iba a dejar una resaca de lo más variopinta. Durante el desarrollo de la alfombra roja, no fueron pocos los espectadores que alcanzaron a escuchar las indiscreciones que un micrófono abierto deslumbró para el público. En el tránsito desde el Gran Hotel Miramar, en Málaga, hasta el Teatro Soho Caixabank, la mayoría de las invitadas hacían un posado frente a los fotógrafos para lucir el vestido de alta costura que habían elegido para la ocasión.

En uno de los trámites, el de la actriz Marta Nieto, se pudo oír la “conversación” entre dos sujetos comentando la salida de la intérprete: “Mira esta es Marta Nieto. Tú prima, macho”, le comentaba uno de los implicados al otro en el directo en Facebook que organizó la Academia. Sin embargo, la inocente broma se tornó en algo más feo cuando de ahí pasaron a preguntarse: “¿Está buena? Pues te digo una cosa: es la más buena de todas”, dijo uno antes de continuar con desagradable tono: “Las demás eran todas esqueletillos”.

La “Nancy” Peluso

La anécdota, que de quedar ahí no hubiera supuesto más que una reprimenda del realizador a quien se estaba colando en su audio, viró rápidamente hacia lo desubicado y lo machista: “Solamente la Nancy Peluso, una cantante, estaba llena de tatuajes... Bueno y había una que parecía un putón berbenero”, se escuchó decir a uno de los que se coló en el audio. Nathy Peluso, cantante argentina, también hizo el paseíllo para interpretar una canción durante el transcurso de la gala.

@rtve quitad el audio del Facebook porque telita lo que se está colando...😅



- Esta es la única guapa porque las demás todas esqueletillos.



-Había una, la ‘Nancy Peluso’, y otra que estaba llena de tatuajes y parecía puta, puta, puta...



En fin mirad el vídeo! 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/jgmkCD9e1t — Sergio López (@sergiolopez_tv) March 6, 2021

Revisado el vídeo con los comentarios, parece obvio que no se trata de ninguno de los comentaristas del ente público, sino de curiosos o de personal del hotel o de algún establecimiento colindante. Incluso, podría tratarse de reporteros gráficos no acreditados esperando algún tipo de fotografía desde las inmediaciones del hotel.