Marta Nieto responde a los comentarios machistas del vídeo viral de los Goya: “Nuestros cuerpos no son para vosotros, qué pena y qué vergüenza”

Vergüenza y asco. No hace falta que os digamos de que estamos hablando. Sí, del vídeo viral de estos Premios Goya, por desgracia. Porque aunque muchos lo duden, sí, el 8M aún hace mucha falta. Y hace falta luchar por ese respeto que muchos no nos dan simplemente por ser mujeres. Las mujeres seguimos siendo cosificadas, denigradas e insultadas por nuestro aspecto físico, nuestro estilo de vestir o nuestros pensamientos. Y para muestra un botón. Ayer, tras la ceremonia de la gala de los Goya, Marta Nieto salía del recinto y los comentarios machistas y vergonzoso de los fotógrafos se colaron en el directo de TVE mientras se retransmitían los últimos momentos de la gala. No hace falta añadir nada más, ellos mismos se califican.

Marta Nieto ha querido expresar esta mañana su opinión a través de sus Stories de Instagram y contestar a esta panda de cavernícolas que estaban detrás de las cámaras: “Con respecto al vídeo y a los audios filtrados me gustaría GRITAR DE RABIA. Por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machista nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar. Nuestros cuerpos no son para vosotros. NO SON PARA VUESTRO DELEITE, vuestro juicio o vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son PARA NOSOTRAS. CÓMO QUERAMOS VESTIR, CÓMO LOS DISFRUTEMOS, CÓMO LOS LUZCAMOS NO es asunto vuestro, para vuestro placer. Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y que hartazgo”.

Stories Marta Nieto.

Y nosotras solo podemos sentarnos y aplaudir. Ojalá no se vuelva a escuchar ningún comentario así. Ni en la gala de unos Premios Goya, ni en una oficina, ni en un bar, ni en plena calle. ¡BASTA YA!