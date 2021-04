Los libros de la semana: del olor de las pirámides del antiguo Egipto a los diálogos sobre política entre García Márquez y Vargas Llosa

Era tal vez la primera vez que el olor se hacía protagonista de este modo de una ficción narrativa. Así que no extraña que el último de los nueve epígrafes que abren «Odorama. Historia cultural del olor» pertenezca al escritor alemán. Federico Kukso (Buenos Aires, 1979), periodista científico, desde la Universidad de Harvard nos propone un recorrido curiosísimo y a lo grande, porque hasta nos lleva al aroma, por decirlo así, del Big Bang. Consciente de que «a los olores se los silencia, se los ignora. Y en ciertos casos, se los desprecia y hunde en el abismo de la vergüenza» –ahí están los despectivos «hedores, hediondeces, tufos, fetideces, pestilencias» que componen lo que englobamos bajo la palabra «olor»–, ha querido ahondar en este cosmos oculto que, sin embargo, tuvo orígenes divinos y comerciales.

Ya han pasado más de 35 años desde que viera la luz un libro que se convirtió en un superventas tremendo, «El perfume», de Patrick Süskind, que tras unos años de actividad desapareció del panorama. Era la historia de Jean Baptista Grenouille, un huérfano que, en la Francia del siglo XVIII, iba matando vírgenes en busca de coleccionar su esencia aromática, todo producto del trauma de no despedir ningún olor y por ello temer la presencia de algún demonio en su interior. A la vez, el personaje poseía un olfato prodigioso que le permitía percibir todos los olores del mundo, y se convertía en un reputado y creativo perfumista, cometiendo esos crímenes en pos de lograr determinados fluidos corporales para licuar sus olores íntimos.

Resulta evidente que el hombre es culpable por su negligente comportamiento y el protagonista del misterio que se desvela a medida que ambos textos avanzan a buen ritmo y dosifican la intriga y los giros para logra dosis aditivas de suspense en esa montaña rusa en que se convierte esta desquiciante intriga psicológica. Es curioso cómo el comportamiento del marido se parece al de Edipo atrapado en la hamartía aristotélica que Northrop Frye define como «el error cometido, asimilable a la mala acción». En este caso es la mala suerte acumulada por el protagonista, que no cesa de meter la pata y hundirse en la miseria ante la mirada sorprendida e impotente del lector, que odia a esa mujer estricta y se identifica con el destino fatal del estúpido esposo infiel. Sorprendente y taquicárdica. La única recomendación que cabe añadir es leerlo a ser posible con un desfibrilador a mano.

Entre las diversas formas de abordar «Nuestra casa», una intriga doméstica con aires de «cozy mistery», una se centraría en las desventuras de una esposa en trámites de divorcio que un buen día vuelve de un viaje a su maravillosa casa y se la encuentra vacía y ocupada por los nuevos propietarios que se la han comprado a su ex marido, en paradero desaparecido. Dos relatos en internet de la esposa y el marido ponen al lector al corriente del extraño caso de la mansión vaciada en un fin de semana y vendida a unos extraños que tienen las escrituras en regla.

"Un mundo dividido": Derechos humanos, una lucha que no acabará nunca

Eric D. Weitz, profesor en el City College de la CUNY, tras su éxito con «La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia» (Turner, 2019) nos brinda ahora «Un mundo dividido. La lucha global por los Derechos Humanos», donde expone los orígenes de ese empeño, «su evolución y los significados que han ido adquiriendo desde el siglo XIX», para lo que desarrolla «una serie de casos particulares que se han dado en diferentes lugares, que abarcan sistemas políticos y económicos diversos: república, imperio, esclavitud, socialismo, colonialismo, comunismo…».

No es una exposición sencilla porque poseemos derechos humanos como ciudadanos nacionales, por tanto, comienza por determinar quiénes constituyen una nación, de donde surge «la riqueza y la creatividad que han definido la historia de los derechos humanos desde finales del siglo XIX hasta hoy». Pese a su complejidad, la obra está bien contada y no es una historia complaciente sino crítica, cuando no ácida, por las limitaciones de derechos y ante la gran paradoja de que «los Estados nación crean para algunos al tiempo que excluyen a otros, a veces brutalmente».

Propiedad de los ciudadanos

Y más paradójico: en la firma de su aprobación por las Naciones Unidas en 1945, quedaba claro que son patrimonio de las personas, ciudadanas de una nación o no. Y se recuerda que estos derechos, originalmente políticos, fueron ampliados por la ONU en 1966 a los económicos, sociales y culturales. Imposible enumerar la rica casuística manejada, pero es útil señalar que no se trata de una obra reservada a la generalidad de quienes disfrutan estos derechos, sino, por el contrario, una casuística universal protagonizada por quienes los han conquistado y los que carecen de ellos. Mencionaremos uno de estos asuntos porque suele figurar casi a diario en nuestros informativos: el conflicto palestino-israelí.

Por más que Weitz se retuerza buscando equilibrios, es imposible encontrarlos si se considera la génesis del problema: ¿qué derechos tenían unos y otros en la Palestina otomana anterior al Mandato británico (1920) y cuáles son los actuales? Pese a la amargura que transpira, al final es una historia esperanzadora porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos permite «forjar nuestra vida y la sociedad a la que pertenecemos. Los derechos nos ayudan a ser plenamente humanos» y son «nuestra mayor esperanza y el mejor instrumento para construir el futuro».

Lo mejor

La brillante exposición que realiza este historiador de una casuística muy bien elegida

Lo peor

Solamente nos queda llorar ante multitud de casos, como los pueblos que han sido desplazados





