Hallan restos humanos donde fusilaron a Lorca

Entre Viznar y Alfacar, en Granada, figura un barranco que fue clave durante la Guerra Civil española. En el Barranco de Viznar fueron fusilados y enterrados en fosas comunes cientos de víctimas de la represión franquista. Entre ellas, el gran poeta Federico García Lorca. Según Ian Gibson, su biógrafo, el 16 de agosto de 1936 detuvieron al poeta granadino tras una “operación de envergadura”. Poco después, fue ejecutado: aunque aún la fecha sea motivo de disputa, Gibson supone que ocurrió en la madrugada del 18 del mismo mes: “Murió a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra”. Desde entonces, se desconoce el paradero de los restos del escritor y, ahora, parece que se ha arrojado cierta luz.

Un proyecto arqueoforense, bajo el nombre “Barranco de Viznar, lugar con memoria”, ha hallado por primera vez restos humanos en una de las fosas excavadas del lugar. Francisco Carrión, coordinador de esta iniciativa impulsada por la Universidad de Granada, ha explicado que son “resultados positivos”.

Retrato de Federico García Lorca / Foto: La Razón

Los restos corresponderían a entre 3 y 4 personas que fueron fusiladas en aquel cementerio. Si bien aún no han intervenido en la segunda fosa, en esta primera se espera que encuentren al menos hasta 10 cadáveres. Con esto, Carrión asegura que el trabajo se centrará en los fusilamientos, pues también han aparecido restos de balas.

No obstante, y aunque Lorca fuera fusilado en el mismo lugar, estos restos no corresponden a él. De esta manera, el paradero de sus restos continúa siendo una incógnita: “No sabemos dónde está la fosa de Federico”, señaló Carrión. No obstante, sí calculan desde la excavación que podrían exhumar entre 200 y 300 cuerpos.

Lorca no fue el único que fue fusilado en el Barranco de Viznar: también ejecutaron a personalidades como alcaldes, diputados provinciales, o al rector de la Universidad de Granada (UGR) y amigo íntimo de Unamuno, Salvador Vilá.