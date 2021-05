Muere John Davis, la voz que grababa el “playback” de Milli Vanilli

Como todo el mundo sabe, ellos cantaban en “playback”. Rob Pilatus y Fab Morvan alcanzaron fama mundial como Milli Vanilli, hicieron giras por todo el planeta, e incluso ganaron un Grammy a Mejor Artista Revelación en 1990. Sin embargo, éxitos como “Girl You Know It’s True” no eran realmente cantados por ellos, sino por John Davis, una de las verdaderas voces del grupo que ha fallecido a los 66 años a consecuencia del Covid. Así lo ha confirmado su hija Jasmin a través de Facebook.

La mentira tiene las patas muy cortas y pronto se descubrió que Pilatus y Morvan eran solo la imagen y que no solo Davis, sino otros cantantes como Brad Howell y Charles Shaw grababan los temas en el estudio. Después de un enfrentamiento con el productor del dúo, Frank Farian, Shaw abandonó la maquinaria del grupo y fue reemplazado por Davis.

John Davis, cantante real de las canciones de Milli Vanilli

Cuando el grupo estaba en su apogeo, en 1990, se desveló el engaño y la propia organización de los Grammy les retiró el galardón que acababa de otorgarles. Artista Records, su sello, hasta eliminó el catálogo y frenó la venta de discos tras negar tener conocimiento del trampantojo. Curiosamente, tras el final del dúo ficticio, Davis y Morvan se unieron para hacer un grupo real, pero no lograron éxito.

“Mi padre falleció esta noche por el coronavirus”, ha escrito en Facebook su hija Jasmin. “Hizo feliz a mucha gente con su risa y su sonrisa, su espíritu alegre, su amor y, especialmente, a través de su música. ¡Dio tanto al mundo! Por favor, dadle el último aplauso. Le echaremos mucho de menos”. La joven ha abierto también una página en GoFundMe para poder costear un funeral con las medidas de seguridad necesarias por la Covid: “A causa del coronavirus, un funeral es aún más caro y para nosotros no es asequible. Pero nos gustaría ayudarle a tener una última actuación con la gente a la que quería y que le quería. ¡El gran final! Apreciaríamos mucho si puedes ayudarnos con una donación”.