Revuelo en las redes por elegir a Lola Índigo como la voz de Lola Bunny en “Space Jam: Nuevas Leyendas”

El mundo del doblaje es un gran desconocido (o, quizá, ignorado) del universo cinematográfico. Al igual que los actores que salen ante las cámaras tienen un gran mérito, también los de doblaje, tras el micrófono, desempeñan un papel crucial. Un trabajo que permite ver en nuestro idioma películas extranjeras y que, además, en España es uno de los que más calidad tiene y de los más valorados en el panorama internacional. No obstante, a veces estos actores de doblaje ven su trabajo pisado por lo que ahora se está denunciando en las redes: “intrusismo”. A través de su perfil de Twitter, Lola Índigo ha anunciado que se une al equipo de los “Looney Tunes” para dar voz a Lola Bunny en “Space Jam: Nuevas Leyendas”. La película está protagonizada por Lebron James y se estrenará el próximo 23 de julio.

“Estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny”, ha escrito la cantante en la red social, “hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad, ojalá os haga tanta ilusión como a mí”. No obstante, para la mayoría de usuarios de Twitter que han comentado la noticia, la ilusión brilla por su ausencia. “Le acaban de quitar el puesto a la actriz de doblaje de Lola Bunny (que ya había salido en el tráiler), para dárselo a la cantante de turno”, publica un usuario, mientras que otra denuncia que “ya es descarado el intrusismo laboral de los celebrities mediocres en nuestra industria”.

Se trata del primer proyecto de doblaje en el que participa la artista y, aseguran desde Warner, con un personaje que le ha marcado desde su infancia. Incluso le dedicó su canción “Lola Bunny”. Pero esto no le ha gustado a Twitter, y aprovechan para comparar con casos anteriores en los que alguien no experto en doblaje ya ha interpretado algún papel por el hecho de ser un rostro famoso: “Un doblaje no profesional te revienta una película entera. Solo hace falta ver lo que hizo Melendi en ‘Cómo entrenar a tu dragón 3′”. “Ya ha pasado con YouTubers, cantantes, y recordar lo que pasó con Melendi, que fue horrible y encima se burlan cuando hacen el ridículo. Da tristeza que le quiten el trabajo a personas que se lo curran de verdad”.

Asimismo, hay quienes recuerdan una entrevista en la que Dani Martín, hace poco, pedía disculpas, con David Broncano en “La Resistencia”, al gremio de los actores de doblaje, pues él hizo de Jack Black en “School of Rock” y, aseguró, “destrocé esa película y pido disculpas”. Pero no todo son quejas, sino que también hay usuarios que se ponen de parte de Lola Índigo: “No creo que sea muy sano lanzarse al cuello de la voz que hayan elegido para Lola Bunny, sea actriz de doblaje o no. Si queréis echar la culpa a alguien, id a quien los contrata”.

“Space Jam: Nuevas Leyendas”, que está dirigida por Malcolm D. Lee, es una película animada y de acción en la que la superestrella de la NBA se une a Bugs Bunny y a los Looney para derrotar a una fuerza digital todopoderosa en la cancha de baloncesto. Una cinta que es la secuela de “Space Jam”, una historia que mezclaba animación y acción real, estuvo protagonizada por Michael Jordan en 1996 y recaudó unos 250 millones de dólares (unos 210 millones de euros) en todo el mundo.

Bueno, a mi me llaman para hacer el trailer como Lola Bunny y luego me entero que se lo dan a la pivarda esta por tener una (1) unidad de canción con el mismo nombre y quemo el país.



