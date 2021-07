Una década sin Amy Winehouse: sus 5 canciones inmortales

Fueron 27 años, poco tiempo, pero sin duda bastante aprovechados en lo que a la música se refiere. Con esa edad, un día como hoy de hace 10 años, moría Amy Winehouse, diva del soul, estrella del jazz, icono de la música y leyenda inmortal. Hoy, como cada año, las redes sociales y los seguidores de todo el mundo de su música le rinden homenaje a su figura, a su leyenda, a su trágica y admirable vida. Las drogas y el alcohol supusieron el fin de su carrera y de su vida, una adicción que la persiguió y que provocó la pérdida de una de las grandes artistas musicales de los últimos tiempos. Su legado: una música inmortal.

1. “Rehab”

Producida por Mark Ronson para el segundo -y, sin duda, el de mayor éxito- álbum de Winehouse, “Back to Black”, “Rehab” es, quizá, su canción más conocida. Su título, en español, significa “Rehabilitación”, tratamiento al que la artista, pese a su trágica adicción, siempre se negó. Gracias a este tema, la británica ganó 3 Premios Grammy en 2008, por Mejor grabación del año, Canción del año y Mejor interpretación vocal.

2. “Back to black”

Canción homónima al álbum que la lanzó, y también una de las más reconocidas de la artista. El éxito de este tema fue tal que aún hoy sigue siendo versionado, así como fue utilizado para campañas publicitarias, televisivas o para inspiración de otros artistas. En el vídeo musical, dirigido por Phil Griffen, la artista canta en su propio funeral.

3. “You know I’m no good”

Es el segundo sencillo del mismo álbum que las anteriores canciones. Fue un auténtico éxito. Durante los primeros meses desde su lanzamiento, la canción tuvo alrededor de 729.000 descargas tan solo en Estados Unidos. Fue un éxito, tal y como calificó la revista “People”, “memorable”.

4. “Love is a losing game”

También incluido en “Back to black”, con esta canción se alzó con el premio a la Mejor canción música y líricamente en los Ivor Novello Awards. Este tema fue escrito y grabado por la cantante, así como se convirtió en una de las obsesiones musicales de George Michael.

5. “Valerie”

Esta canción no es suya, pero su versión sí podría ser la más conocida y reconocida. Este tema, de la banda The Zutons, se convirtió en uno de los grandes hitos de su carrera musical. Ante todo, la versión que cantó en colaboración con Mark Ronson. Lo lanzó en 2006 en el álbum de estudio “Tired of hanging around”.